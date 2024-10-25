Ротенберг про 400 побед Бобровского в НХЛ: «Продолжаем славные вратарские традиции, которые идут от Пучкова, Третьяка. Сергей регулярно устраивает мастер-классы для академии СКА»
Российский голкипер «Флориды» одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех в истории.
«Сергей Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ! Он стал всего лишь 14-м вратарем за всю историю лиги, который помог своим командам выиграть такое количество матчей.
И затратил на это меньше всего игр – всего 707! Ни один другой вратарь за всю историю североамериканского хоккея так быстро не достигал отметки в 400 побед.
Мы гордимся Сергеем и очень рады, что он был, есть и будет нашим большим другом.
Каждое лето Бобровский проводит в Петербурге, регулярно устраивает мастер-классы для вратарей академии СКА, передает свой уникальный опыт.
В том числе и с помощью Бобровского мы продолжаем наши славные вратарские традиции, которые идут от Николая Георгиевича Пучкова, Владислава Александровича Третьяка.
Наши вратари всегда были на ведущих ролях в мире, и нынешнее достижение Сергея еще раз подчеркивает этот факт», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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