Ротенберг про 400 побед Бобровского в НХЛ: «Продолжаем славные вратарские традиции, которые идут от Пучкова, Третьяка. Сергей регулярно устраивает мастер-классы для академии СКА»

Роман Ротенберг высказался о достижении Сергея Бобровского в НХЛ.

Российский голкипер «Флориды» одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех в истории.

«Сергей Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ! Он стал всего лишь 14-м вратарем за всю историю лиги, который помог своим командам выиграть такое количество матчей.

И затратил на это меньше всего игр – всего 707! Ни один другой вратарь за всю историю североамериканского хоккея так быстро не достигал отметки в 400 побед.

Мы гордимся Сергеем и очень рады, что он был, есть и будет нашим большим другом.

Каждое лето Бобровский проводит в Петербурге, регулярно устраивает мастер-классы для вратарей академии СКА, передает свой уникальный опыт.

В том числе и с помощью Бобровского мы продолжаем наши славные вратарские традиции, которые идут от Николая Георгиевича Пучкова, Владислава Александровича Третьяка.

Наши вратари всегда были на ведущих ролях в мире, и нынешнее достижение Сергея еще раз подчеркивает этот факт», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.