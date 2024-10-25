Третьяк про 400 побед Бобровского в НХЛ: «Он не отрывается от истоков – очень порядочный. Гордость для нас, показывает класс российского хоккея»
Владислав Третьяк отреагировал на достижение Сергея Бобровского в НХЛ.
Российский голкипер «Флориды» одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех в истории.
«Это гордость для нас. Он действительно прекрасный вратарь, никогда не отказывался от игры за нашу сборную. Показывает высокий класс российского хоккея в НХЛ.
Когда он приезжает в Россию, бывает у себя дома, встречается с ребятами – это очень важно. Он не отрывается от своих истоков, очень порядочный человек.
Мне импонирует его игра, я всегда привожу его в пример, он все время ищет шайбу.
Сейчас многие вратари играют за счет своих габаритов, садятся. Не всегда видно, как вратарь играет, как он словно живет в воротах.
За Бобровским же интересно наблюдать, как он действует», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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