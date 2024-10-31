Никишин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Вадя – красавец, невероятно крутой. Желаю, чтобы кто-то побил его рекорд, но это случится не очень скоро, думаю»

Александр Никишин поздравил Вадима Шипачева с установлением рекорда КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.

«Вадя – вообще красавец, настоящий рекордсмен! Он невероятно крутой, хочу его поздравить. Желаю, чтобы кто-то побил его рекорд, но я думаю, что это случится не очень скоро.

Наверняка Шипачев будет играть долго, так что пускай продолжает в том же духе, чтобы дать фору молодым ребятам», – сказал защитник СКА .