Кузнецов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Вадик – красавчик! Надеюсь, он еще попылит и попыхтит»

Евгений Кузнецов поздравил Вадима Шипачева с установлением рекорда КХЛ.

37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.

«Вадик – красавчик! Поздравляю его. Это очень серьезное достижение.

Надеюсь, он еще попылит и попыхтит», – сказал нападающий СКА .