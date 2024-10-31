Кузнецов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Вадик – красавчик! Надеюсь, он еще попылит и попыхтит»
Евгений Кузнецов поздравил Вадима Шипачева с установлением рекорда КХЛ.
37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.
«Вадик – красавчик! Поздравляю его. Это очень серьезное достижение.
Надеюсь, он еще попылит и попыхтит», – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости