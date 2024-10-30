Медведев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Желаю набрать еще голов и передач для увеличения отрыва от преследователей. Им будет непросто приблизиться к нему»

Александр Медведев поздравил Вадима Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ.

Вчера 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

Вадим Шипачев ранее играл за СКА.

«Поздравляю Вадима с историческим бомбардирским достижением в КХЛ.

Желаю набрать еще голов и передач для увеличения отрыва от преследователей, которым ой как непросто будет даже приблизиться к Шипачеву на расстояние хотя бы 2-3 результативных сезонов», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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