Каждая из франшиз НХЛ впервые в истории оценена минимум в 1 млрд долларов.

В Sportico оценили стоимость каждого из 32 клубов НХЛ минимум в 1 миллиард долларов. Такой результат зафиксирован впервые в истории лиги.

Пять лет назад Forbes оценивал в 1+ миллиард долларов только пять команд в НХЛ. В прошлом году стоимость четверти команд лиги оценивалась ниже этой суммы, по данным Sportico.

Сообщается, что самый низкий прирост стоимости за год зафиксирован у «Виннипега » – 19%. Оценочная стоимость «Юты» выросла на 78%, а «Эдмонтона » – на 51% благодаря Коннору Макдэвиду и выходу команды в седьмой матч финала Кубка Стэнли.

«Ойлерс» занимают седьмое место в лиге по стоимости с оценкой в 2,45 миллиарда долларов.

«Торонто » остается самой дорогой франшизой в НХЛ с ценой 3,66 миллиарда, что, по данным Sportico, на 11% больше, чем у занимающих второе место по этому показателю «Рейнджерс» (3,25 млрд).

В топ-5 также вошли «Монреаль» (2,93 млрд), «Бостон» (2,67 млрд) и «Лос-Анджелес» (2,5 млрд). На последнем месте находится «Коламбус», клуб оценен в 1,06 миллиарда долларов.

«Вашингтон» (1,86 млрд) и «Тампа» (1,8) занимают 9-е и 11-е место соответственно.