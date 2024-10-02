Кто самый богатый в НХЛ: Мэттьюс, Маккиннон или Макдэвид? Изучаем контракты в сезоне-2024/25

Некоторые имена могут удивить.

Зарплаты – один из ключевых моментов НХЛ эпохи потолка. Клубам приходится изворачиваться, чтобы вписаться в лимит (в сезоне-2024/25 это $88 млн). Но звезды лиги и просто лидеры команд всегда хотят получать больше, ставя довольно трудные задачи перед генеральными менеджерами.

Перед началом регулярки мы заглянули в таблицу и посмотрели, кто в НХЛ зарабатывает больше остальных.

Кэпхит в сезоне-2024/25. Мэттьюс, Карлссон и Прайс (да-да) – самые богатые на своих позициях

Для начала поясним. Кэпхит (Cap Hit) – зарплата хоккеиста, которая учитывается в платежке команды, без учета бонусов за достижения. Чаще всего кэпхит равен средней зарплате игрока по контракту (общая сумма, поделенная на на количество лет). Подробнее о том, как все это рассчитывается и что делать, например, Джереми Сваймену, который до сих пор не продлил контракт с «Бостоном», вы можете узнать здесь .

Кэпхиты может отличаться от зарплаты в конкретном сезоне (какая бы огромная она ни была – под потолок идет именно кэпхит), потому что контракты не всегда подразумевают равномерные выплаты каждый год. По разным причинам. Именно поэтому в нашем тексте есть таблицы с зарплатой конкретно в сезоне-2024/25 и таблицы с кэпхитом. Самое время перейти к ним.

● Лидер – новый капитан «Торонто» Остон Мэттьюс , но он пробудет на вершине лишь сезон. Его сменит Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», который этим летом подписался на 8 лет по $14 млн в год – контракт вступит в силу с регулярки-2025/26.

● В топ-11 два партнера Мэттьюса по команде – Вильям Нюландер и бывший капитан Джон Таварес . Швед и американец находятся на разных полюсах карьеры. Вильяму 28 лет, он в праймовом возрасте, в регулярке-2023/24 практически добил до сотни очков (98). Джону – 34, и болельщики «Торонто» с нетерпением ждут конца сезона-2024/25, потому что у Тавареса истечет контракт на $11 млн в год, который якорем тянет платежку «Лифс» на дно. В тот момент Джон выпадет не только из топ-10 самых дорогих игроков – вряд ли ему найдется место даже в первой сотне (сейчас ее замыкает Дилан Козенс из «Баффало» с $7,1 млн в год).

● В таблицу не попал еще один игрок «Торонто» – Митч Марнер : он 12-й с $10,9 млн в год. Упомянутая четверка – не только лидеры «Мэйпл Лифс», но и главные козлы отпущения: именно на них сыпятся все шишки после очередного раннего вылета из плей-офф.

● То, что Коннор Макдэвид не первый, а лишь третий, не должно удивлять: нынешний контракт канадец подписал еще в 2018 году, когда потолок был прилично ниже, а на ведущих ролях в лиге были другие хоккеисты. Мало сомнений, что по новому соглашению, которое начнет действовать с сезона-2026/27, уже Макдэвид станет обладателем самого высокого кэпхита в НХЛ. Еще один столь же фееричный сезон, как прошедший, может подбросить зарплату Коннора даже к максимуму – 20% от потолка в сезон подписания.

● Первый из защитников – Эрик Карлссон из «Питтсбурга». К счастью для «Пингвинс», они платят не все $11,5 млн – «лишь» 10: еще полтора удержал «Сан-Хосе» при обмене. При этом швед существенно сдал в результативности и не приносит того результата, на который рассчитывало руководство «Пенс». Тем не менее Карлссон еще три года будет терзать платежку команды.

● Самый молодой в списке – 24-летний Расмус Далин , который только что получил капитанскую нашивку в «Баффало». Швед уже не первый год – главный в обороне «Сейбрс», но и в атаке он хорош: в регулярке-2023/24 разделил в команде лидерство по очкам с Алексом Таком.

● Всего в этом сезоне сыграют 15 человек с кэпхитами $10+ млн. При этом на нынешних контрактах Кубки Стэнли взяли только двое: Джек Айкел и Александр Барков. Нэтан Маккиннон и Дрю Даути свои трофеи взяли до восьмизначных зарплат.

● Для многих наверняка будет неожиданной новостью, что самый высокий кэпхит среди тех, кто не добрался до $10 млн, держит Тайлер Сегин из «Далласа» – у него $9,85 млн. А всего на сотню тысяч меньше должен был получить покойный Джонни Годро . Сейчас «Коламбус» из-за гибели своего лидера не добивает до пола зарплат $1,8 млн – возможно, лига пойдет навстречу клубу и позволит ему остаться ниже минимума.

● Если взять отдельно нападающих, то к восьмерке из предыдущей таблицы добавятся уже упомянутый Митч Марнер и Джонатан Юбердо ($10,5 млн). Франкофон – печальный пример игрока, попавшего не в свой клуб. После феерической регулярки-2021/22 (115 очков) и обмена в «Калгари» Юбердо продлил контракт – а ведь до истечения действовавшего оставался еще год! Наверняка руководство «Флеймс» теперь жалеет, что не дало Джонатану время проявить себя в полной мере.

● Среди защитников лидеры – сверхопытные Эрик Карлссон и Дрю Даути , третий – Далин . Дальше любопытнее. Зак Веренски занимает $9,58 млн под потолком у «Коламбуса», но последний раз без серьезных травм играл еще на контракте новичка, в сезоне-2018/19. Лучший результат после этого – 70 матчей в последней регулярке, где и установил личный рекорд результативности – 57 (11+46) очков.

● Пятое и восьмое места топа занимают одни из самых провальных контрактов НХЛ – Сет Джонс и Дарнелл Нерс . Обоих их нынешним клубам придется терпеть аж до лета 2030-го. Но если «Чикаго» в ближайшие года 2-3 однозначно ни на что большее, чем выход в плей-офф (да и то вряд ли), не претендует, то «Эдмонтон» в июне практически спас финал Кубка Стэнли с 0-3. И как знать, может быть, именно переплата Нерсу, который лишь в двух сезонах выбивал в среднем больше 0,5 очка за матч, не позволила докрутить состав до чемпионского.

● Замыкает десятку неожиданно низко Кэйл Макар , выбивший 90 очков в прошлой регулярке. Но его продлили три года назад, выписав $54 млн сразу после контракта новичка – это никакой не мостик, а вполне себе звездные деньги по тем временам.

● Приятная для нашего глаза картина: четыре кипера из топ-10 – россияне. Правда, лидер все же иностранец – канадец Кэри Прайс : его кэпхит – $10,5 млн, причем этот контракт подписали еще в 2017-м, за год до истечения предыдущего соглашения. За семь лет ни один вратарь так и не получил больше, хотя шансы были и у Василевского , и у Бобровского , а теперь на сумму покрупнее претендует Шестеркин .

● Прайс сыграл последний матч в регулярке-2021/22, а последний раз выдавал перформанс высокого качества еще раньше – в плей-офф-2021, когда «Монреаль» сенсационно добрался до финала, по пути закамбэчив против «Торонто». Даже после фактического завершения карьеры многие игроки лиги считают Кэри одним из лучших вратарей и отмечают, что играть против него тяжелее всего.

● После Прайса в рейтинге идет Сергей Бобровский . Первые четыре года во «Флориде» контракт Боба называли провальным, но на пятый он окупил себя с лихвой: уверенно провел регулярку с плей-офф, позволив себе спад лишь на три матча, и завоевал Кубок. Сергей – единственный вратарь и один из трех игроков в истории НХЛ, который выиграл Кубок Стэнли на восьмизначном контракте.

● Тройку закрывает Андрей Василевский – и по его кэпхиту $9,5 млн никаких вопросов быть не может: Андрей уже много лет бесспорно в элите НХЛ. Два Кубка, «Везина», «Конн Смайт» – даже если Василевский до конца контракта будет ловить бабочек, он эти деньги отработал полностью.

● По зарплатам Коннора Хеллибака и Ильи Сорокина также все однозначно: они этих денег достойны. А вот Джон Гибсон , Якоб Маркстрем и Филип Грубауэр выглядят несколько переплаченными. Они нестабильны и не всегда справляются с ролью первых номеров. Джордан Биннингтон тоже, но он хотя бы принес «Сент-Луису» первый в истории клуба Кубок Стэнли.

● А последний в топ-10 – Игорь Шестеркин . Его соглашение истекает следующим летом, и, по слухам, он претендует на $12+ млн. Шестеркин – несомненный первый номер «Рейнджерс» и один из лучших вратарей НХЛ. Некоторые инсайдеры вообще считают, что если Игорь не договорится с «Нью-Йорком», это может сменить курс команды и привести к распродаже лидеров.

По зарплатам в предстоящем сезоне картина несколько отличается – о ней ниже.

Контракты в сезоне-2024/25. Василевский получит больше всех вратарей, Панарина нет в топ-10 у напов

● По кэпхиту $10+ млн получают только 15 игроков, но в сезоне-2024/25 восьмизначные суммы заработают аж 48 хоккеистов. Три имени из списка пока нам не встречались: Джейк Генцел , который летом стал «молнией», Дуги Хэмилтон и Алекс Пьетранжело . Все они среднем получают меньше $10 млн в год (Пьетранжело вообще $8,8 млн), но из-за структуры контрактов все трое забрались в новом сезоне за $12,5 млн и выше.

● Ситуация с Пьетранжело простая: его подписание себя оправдало, потому что «Вегас» с ним Кубок взял. Генцел – звезда, в «Питтсбурге» он был шикарной опцией в топ-3 нападения, да и в «Каролине» после дедлайна не сбавил обороты. А вот Хэмилтону еще только предстоит доказать легитимность огромной зарплаты в «Нью-Джерси». С учетом нестабильной игры «Девилс» (прошлый плей-офф пропустили) вопросы к Хэмилтону есть. Но команда крепнет, и, возможно, главные успехи, как и у Бобровского до недавнего времени, у Хэмилтона еще впереди.

● Вновь уже привычные имена – Мэттьюс, Маккиннон, Петтерссон и другие. Но с седьмой строчки – уже новые: Ахо, Барков, Пойнт и Хинтц. Вновь в деле структура контрактов, по которой в этом сезоне все четверо получат больше, чем в среднем по соглашениям.

● Себастьян Ахо – лидер «Каролины». Александр Барков – лидер действующего чемпиона, «Флориды». Брэйден Пойнт – главный снайпер «Тампы». На фоне этих троих присутствие в списке Хинтца может удивлять. У финна всего два сезона с 1+ очком за матч, в регулярке-2023/24 лишь 65 очков, но зато три раза подряд Роопе выбил 30+ шайб – даже лучший игрок «Далласа» Джейсон Робертсон этим похвастаться не может. Хинтц входит в прайм, ему 27, а его реальная зарплата снижается с каждым годом. В следующем сезоне Роопе получит уже $10 млн, затем – $7,25 млн, а с сезона-2027/28 он четыре года будет зарабатывать $6,9 млн – копейки даже при нынешнем потолке, если сохранит свою результативность.

● Лидер – уже не раз упомянутый Далин , за ним – Хэмилтон и Пьетранжело . Алекс за регулярку-2024/25 заработает $12,5 млн – столько же у Сета Джонса.

● Следом за Джонсом – Нерс , который за ближайший сезон заработает $12 млн – и новый генменеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн наверняка мечтает сплавить Дарнелла куда подальше, но того защищают от обмена непомерная зарплата и полный запрет на перемещение в течение еще трех сезонов. Позже пункт сменится на список из 10 клубов, куда Нерс может быть отправлен.

● Во второй половине топа – Адам Фокс , Чарли Макэвой , Зак Веренски , новое лицо обороны «Юты» Михаил Сергачев и Эрик Карлссон – и как будто эти пятеро заслуживают своих денег даже побольше пятерки над ними.

● Макару для попадания в топ не хватило $400 тысяч – Кэйл заработает за ближайший сезон $10,6 млн, а позже его реальная зарплата упадет ниже кэпхита в $9 млн.

● У вратарей из десяти самых высокооплачиваемых в топе реальных зарплат присутствуют девять. Некоторые из них поменялись местами – например, Василевский вместе с Хеллибаком возглавляют список с $10 млн за сезон, а Прайс с $7,5 откатился на 4-е место, вместе с Биннингтоном. Единственное новое имя – Тристан Джерри из «Питтсбурга». Он получит в новом сезоне $6,4 млн – выдавил из десятки Маркстрема, у которого $6 млн.

Соответствие зарплат реальным действиям на льду покажет новый сезон. Он стартует совсем скоро – уже 4 октября в Праге матчем «Нью-Джерси» – «Баффало». А первый матч в Северной Америке – «Сиэтл» – «Сент-Луис» 8 октября.

Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee, Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Noah K. Murray