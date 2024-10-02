Тотальный гид для фэнтези НХЛ: лучшие варианты на сезон в каждой команде

Уже в пятницу на этой неделе стартует регулярный сезон НХЛ 2024/25, а значит начинается и наш любимый фэнтези-марафон на Спортсе. Надеюсь, что это превью поможет вам чуть лучше подготовиться к турниру.

Если вы уже знаете, кто вам нужен – тут можно создавать команду .

Я пройдусь по всем командам, попробовую выделить игроков, способных порадовать фэнтези-менеджеров очками. Сортируем по трем категориям:

● Уверенные топы – мастхэвы, не нуждающиеся в представлении, которых можно и нужно брать в команду в первую очередь. Но и заплатить за них придется прилично, всех не уместить.

● Качественная основа – игроки средней ценовой категории, обладающие хорошим потенциалом для набора очков.

● Необходимый боттом – недорогие хоккеисты для вашего третьего фэнтези-звена, без верного выбора которых будет сложно рассчитывать на успех.

Превью пишу до завершения предсезонных матчей, по результатам которых что-то может измениться, поэтому до начала первой игры регулярного чемпионата следите за новостями, изучайте статистику, смотрите составы звеньев и бригад большинства, чтобы подойти к турниру в наилучшей готовности.

Поехали!

«Анахайм»

Уверенные топы: В «Анахайме» таких нет. «Утки» – не лучшая команда для фэнтези, явные лидеры, способные заносить много очков здесь не просматриваются. В прошлом году больше всех по системе гол+пас набрали Фрэнк Ватрано (37+23) и Трой Терри (20+34) – не самые великие показатели для главных бомбардиров команды.

Качественная основа: Адекватно набранным очкам в прошлом сезоне стоят вышеупомянутые Терри (1400) и Ватрано (1300), за такую цену под хороший календарь их вполне можно брать во вторую тройку нападения. Интересно, сумеет ли наконец раскрыть свой потенциал травматичный Тревор Зеграс (1400), а также как будет смотреться в новой команде Алекс Киллорн (1200). Ну и, конечно, стоит последить за Каттером Готье (1200), который уже отметился 12 бросками в первом матче на предсезонке. Кэм Фаулер (900) и Павел Минтюков (800) – основная ударная сила в обороне.

Необходимый боттом: Надежный ветеран Брайан Думулин (700) или перспективный юниор Олен Зеллвегер (700) вполне подходят для рассмотрения в третью пару защиты. Робби Фаббри (1000) – да, дороговато, но в «Детройте» он приучил, что по ходу сезона может выдавать ударные отрезки.

«Бостон»

Уверенные топы: Давид Пастрняк (2100) – лучший игрок «Бостона», от формы которого будет зависеть многое в результатах команды.

Качественная основа: Элиас Линдхольм (1600) и Хампус Линдхольм (900) – чтобы не ошибиться, можно взять обоих. Чарли Макэвой (1100), на мой взгляд немного дороговат, а вот Брэд Маршанд (1600), Павел Заха (1500) и Морган Гики (1300) свои цены должны оправдать. Ждем итоги переговоров по контракту Джереми Сваймена, но, если Йоонас Корписало (1300) вдруг станет твердо основным, это будет подарок для игроков в фэнтези.

Необходимый боттом: Явных пиков не видно, но можно рассмотреть Мэттью Пойтраса (1000) или Джастина Брэзо (800). В защите есть недорогой Мэйсон Лорей (800).

«Баффало»

Уверенные топы: Тейдж Томпсон (1700) – немного авансом, но все же запишу лидера в топы. Прошлый сезон был не лучшим, но надеюсь, что Тейдж вернется к своим позапрошлогодним цифрам.

Качественная основа: Очень атакующая оборона, в ней Расмус Далин (1100), Боуэн Байрэм (900), Оуэн Пауэр (900). Предсезонку здорово проводит Джон-Джейсон Петерка (1400) – 3+2 в двух матчах. Дилан Козенс (1400), Джек Куинн (1300) и Зак Бенсон (1100) – достойный выбор по соотношению цена/качество.

Необходимый боттом: Обошел бы стороной дешевых игроков, Джордан Гринуэй (800) и Николя Обе-Кюбель (700) привлекают лишь воспоминаниями о прошлых разовых вспышках.

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«Каролина»

Уверенные топы: На мой взгляд, «Каролина» достаточно ровная, нет ярко выраженного бомбардира, но все же не записать Себастьян Ахо (1800) в категорию топов будет неправильно – это однозначно первый выбор в команде.

Качественная основа: Сет Джарвис (1600) прибавляет от сезона к сезону, Андрей Свечников (1600) прогресса не показывает, из этой пары выбрал бы Джарвиса. Мартин Нечас (1500) тоже хороший вариант. Кажется, что оборона с уходом Бретта Пеши и Брэди Шея стала послабее, но всем известно, что один из самых надежных защитников в фэнтези НХЛ – это Джейкоб Слэвин (900). Да, звезд с неба не хватает, но очки вашей команде приносить будет стабильно.

Необходимый боттом: А вот здесь есть чем поживиться, Шон Уолкер (800), Джэйлен Чэтфилд (800), Джек Друри (900), Джордан Мартинук (900), Джек Рословик (900), Уильям Каррье (800) могут помочь уместиться в баланс. У Друри, кстати, 1+1 и 7 бросков за 2 игры предсезонки. Надо ли покупать Брэдли Надо (900)? Пока, наверное, не надо.

«Коламбус»

Уверенные топы: Самый дорогой игрок «Коламбус»а в фэнтези оценен в 1300 – понятно, что мастхевов тут нет.

Качественная основа: Как и в случае с «Анахаймом», отсутствие явных звезд дает преимущество в фэнтези в виде недорогих игроков первого-второго звеньев. Предлагаю Кирилла Марченко (1300), Шон Монахана (1300), Буна Дженнера (1200) и Егора Чинахова (1100). Хорош Адам Фантилли (1200), забросивший 4 шайбы в 3 предсезонных играх. Зак Веренски (1000) – основной актив в защите.

Необходимый боттом: Дмитрий Воронков (900) и Джеймс ван Римсдик (900) потенциально могут набирать не меньше игроков из категории выше. На предсезонке неплох Кент Джонсон (1000) – 1+3 в 4 матчах. Перечислил почти всех нападающих, но здесь и правда каждый может неплохо занести в отдельно взятом матче. Вот только сколько хороших матчей у «Коламбуса» будет – большой вопрос.

«Калгари»

Уверенные топы: И здесь некого выделить для этой категории.

Качественная основа: Опять же достаточно ровный состав, многие могут выстрелить. Мне кажется, оценщики здесь все разложили по полочкам: первый выбор – Назем Кадри (1500), дальше Егор Шарангович (1400), дальше трио Блэйк Коулмэн, Андрей Кузьменко и Джонатан Юбердо за 1300. Ниже я бы не смотрел. Стоит отметить недорогих основных защитников: Маккензи Уигар (900) и Расмус Андерссон (900) – надежный выбор.

Необходимый боттом: 3+2 в двух играх предсезонки у Мэтта Коронато (900). Я уже проходил это в прошлом сезоне, взяв его на старте и потом безрезультатно ожидая набранных баллов, но вдруг? Мартин Поспишил (800) может забить, а может и подраться, если любите рисковать – хватайте. Райан Ломберг (600) и Брайдан Пачал (600), если нужно совсем ужаться.

«Чикаго»

Уверенные топы: Позволю себе вписать Коннора Бедарда (1600) – думаю, на его счету будет львиная доля результативных баллов всей команды.

Качественная основа: «Чикаго» заметно обновил состав, интересно будет посмотреть, как впишутся новички Тайлер Бертуцци (1400) и Теуво Терявяйнен (1400). Пожелаю пройти сезон без травм Тейлору Холлу (1300). Недорог главный защитник команды Сэт Джонс (900).

Необходимый боттом: Илья Михеев (1000) большой результативностью никогда не отличался, но посмотрим, какую роль ему отведут в «Чикаго». Жду прогресса от Кевина Корчински (700).

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«Колорадо»

Уверенные топы: Переходим к тяжеловесам. Нэтан Маккинон (2200), Микко Рантанен (2000) и Кайл Макар (1400) входят в число главных звезд НХЛ, и при хорошем календаре как минимум один из них должен быть в вашем составе.

Качественная основа: Хороший вариант – взять хоккеиста, частенько выходящего на лед с лидерами. Сейчас это в первую очередь Джонатан Друэн (1500), во вторую – Кейси Миттлстадт (1500). Девон Тейвс (1100), на мой вкус, дороговат, лучше наскрести на Макара. Большие перспективы пророчат Юстусу Аннунену (1300), но не думаю, что он быстро усадит на скамейку Александра Георгиева (1400).

Необходимый боттом: У нас всего 2 слота от одной команды, забивать их дешевыми игроками «Колорадо» – не лучший вариант. Но если очень хочется, можно посмотреть на Николая Коваленко (1000) или Джоша Мэнсона (800). Много бросал и пару раз забил в предсезонке Калум Ричи (800).

«Даллас»

Уверенные топы: Очень сильный и ровный состав с несколькими топовыми нападающими. Пока травмированный Джейсон Робертсон (1900), Роопе Хинтц (1800), Уайтт Джонстон (1700) примерно одинаково хороши, поэтому я бы выбрал Джонстона. Миро Хейсканен (1200) полностью оправдывает стоимость. Джейк Эттинджер (1500) – надежный вратарский выбор.

Качественная основа: Все нападающие в диапазоне 1300 – 1500 достаточно привлекательны, выделю Логана Станковена (1300), который на предсезонке бросал по воротам как из пулемета – 22 броска и 2+3 в 4 матчах. Посмотрим, продолжится ли прогресс Томаса Харли (1000).

Необходимый боттом: Многого ждут от Маврика Бурка (1000), но с таким составом выделиться ему будет непросто, к тому же на предсезонке он получил небольшое повреждение.

«Детройт»

Уверенные топы: Патрик Кейн (1700) и Дилан Ларкин (1700) в прошлом сезоне набирали в среднем около 1 очка за игру, что бесспорно говорит о весомом потенциале.

Качественная основа: Очень близки к лидерам Лукас Рэймонд (1600) и Алекс Дебринкет (1600). Цена на Моритца Зайдера (1000) кажется немного завышенной с учетом его предыдущей результативности, но это прогрессирующий основной защитник команды – возможно, стоит вложиться в немца.

Необходимый боттом: В этой ценовой категории мне никто сильно не приглянулся. Можно попробовать взять Майкла Расмуссена (900) или Юнатана Берггрена (800), но кажется, что в других командах за эту стоимость есть альтернативы получше.

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«Эдмонтон»

Уверенные топы: Тут все очень похоже на «Колорадо». Два топовых нападающих – Коннор Макдэвид (2400) и Леон Драйзайтль (2300) плюс топовый защитник Эван Бушар (1400).

Качественная основа: Если не хватает на Макди и Драйза – берите Зака Хаймана (1800) или Райана Ньюджент-Хопкинса (1700). Матиаса Экхольма (1100) не советую, вряд ли он сможет оправдать свою цену.

Необходимый боттом: Одним из претендентов на «Колдер трофи» многие считают Мэттью Савоя (900), но для начала ему нужно закрепиться в основе. На предсезонке шумит Рафаэл Лавуа (600) – 16 бросков и 2 гола в 3 играх.

«Флорида»

Уверенные топы: Представлять обладателей Кубка Стэнли не нужно, Мэттью Ткачак (1900), Сэм Райнхарт (1900), Александр Барков (1800) и Картер Верхэге (1800) – основная сила в этих нападающих.

Качественная основа: После ухода Брэндона Монтура побольше очков должно перепасть Густаву Форслингу (1000). Хорошие ожидания от Сэма Беннета (1400).

Необходимый боттом: На предсезонке неожиданно здорово смотрится пришедший из «Коламбуса» защитник Адам Боквист (700), не спутайте с пришедшим из «Бостона» нападающим Йеспером Боквистом (800). Хорош в тренировочных играх Патрик Джайлс (600), но пробиться в основу, учитывая конкуренцию, ему будет непросто.

«Лос-Анджелес»

Уверенные топы: Легенда «Лос-Анджелеса» 37-летний Анже Копитар (1600) при поддержке более молодых Адриана Кемпе (1700) и Кевина Фиалы (1700) вполне способны потрепать любую оборону лиги.

Качественная основа: Но даже более перспективным выбором мне видится Куинтон Байфилд (1400), который в прошлом сезоне нашел себя и намерен только прибавлять. Дрю Даути (1300) получил травму, теперь одним из лидеров в обороне может стать Брандт Кларк (900).

Необходимый боттом: Очевидных недорогих пиков не нашел. На то они и короли.

«Миннесота»

Уверенные топы: Лидер однозначно Кирилл Капризов (1900), 96 очков в 75 матчах прошлого чемпионата – более чем достойно.

Качественная основа: Из игроков средней категории я бы в первую очередь обратил внимание на Юэля Эрикссона Эка (1600) и Брока Фэйбера (1000).

Необходимый боттом: Маркус Юханссон (1000) – хороший выбор за приятную цену. Если нужен недорогой защитник, можно взять Деклана Чисхольма (700). Интересно будет посмотреть, как сложится карьера в НХЛ у Марата Хуснутдинова (800).

«Монреаль»

Уверенные топы: Суперзвезд в составе титулованного канадского клуба сейчас нет.

Качественная основа: Почему-то больше верю в Коула Кофилда (1500), чем в Ника Сузуки (1600). Травма Патрика Лайне (1500) явно не пойдет на пользу атакующему потенциалу «Монреаля». В защите главный пик – Майк Мэтисон (1000).

Необходимый боттом: Перспективный защитник Лэйн Хатсон (800) неплохо смотрится на предсезонке.

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«Нью-Джерси»

Уверенные топы: С учетом календаря пара Джек Хьюз (1900) и Дуги Хэмилтон (1200) в начале сезона наверняка будет у многих.

Качественная основа: Йеспер Братт (1700) и Нико Хишир (1700) способны достойно подменять лидеров, если игра у первых лиц не идет. Тимо Майер (1600) тоже не растерял бомбардирский талант. Последим, как проявит себя в новой команде Якуб Маркстрем (1400).

Необходимый боттом: Еще один новичок Стефан Ноусен (1000) был заметным в «Каролине». Надежностью отличался перешедший из «Монреаля» Джонатан Ковачевич (700). Из-за травмы Люка Хьюза (1100) сезон в основе может начать Сиамус Кейси (600).

«Нэшвилл»

Уверенные топы: Нападающий Филипп Форсберг (1800) и полузащитник Роман Йоси (1300) уже долго на визитке команды.

Качественная основа: «Нэшвилл» заметно укрепился. Стивен Стэмкос (1700), Джонатан Маршессо (1600) и Брэди Шей (1000) добавят команде креатива. Хороший вариант – Райан О’Райлли (1500), отметил бы Люка Евангелиста (1200). Как всегда команда тут строится от надежного вратаря, Юусе Сарос (1500) готов к очередному сезону.

Необходимый боттом: Не очень богатый выбор игроков подешевле, можно рискнуть с Юусо Пярссиненом (800).

«Айлендерс»

Уверенные топы: В прошлом сезоне прилично прибавил Ноа Добсон (1200), стал основной ударной силой команды наряду с Мэттью Барзелом (1700).

Качественная основа: Брок Нелсон (1600) – проверенный боец, на одинаково высоком уровне провел более десяти сезонов в составе команды. Неплох для своей цены Кайл Палмьери (1400).

Необходимый боттом: Искренне желаю удачи в НХЛ Максиму Цыплакову (900), все необходимое, чтобы заиграть в лиге, у него есть.

«Рейнджерс»

Уверенные топы: Лидер Артемий Панарин (2000) пока травмирован, но после восстановления, уверен, пригодится многим менеджерам. В топы стоит отнести и еще одного россиянина – Игорь Шестеркин (1500) давно один из самых надежных киперов в лиге.

Качественная основа: В первую очередь стоит присмотреться к снайперу Крису Крайдеру (1800). Очень хорошо прошлый сезон провели Винсент Трочек (1600) и Алексис Лафренье (1400). Цена на основного защитника Рейнджерс Адама Фокса (1300) кусается, но она вполне обоснована, ведь Адам в прошлом сезоне набирал в среднем по очку за игру.

Необходимый боттом: На предсезонке неплохо смотрится защитник Зак Джонс (700).

«Оттава»

Уверенные топы: Лучший выбор – Тим Штюцле (1700). Конкуренцию ему мог бы составить Брэди Ткачак (1500), но бомбардирские достижения он ухудшает большим количеством штрафных минут.

Качественная основа: Джош Норрис (1400) снова травмирован, а жаль, ведь талантлив. Тома Шабо (1000) и Джейк Сэндерсон (1000) – хорошие атакующие защитники, к ним стоит присмотреться.

Необходимый боттом: Заткнуть дыру в составе может помочь Майкл Амадио (800). В обороне неплохие авансы выдают Тайлеру Клевену (700).

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«Филадельфия»

Уверенные топы: Вписать вообще некого.

Качественная основа: Берем Трэвиса Конекны (1600), если хотим отсюда лидера. Берем Шона Кутюрье (1300), если надеемся на ренессанс талантливого центра. Берем Оуэна Типпета (1500), если верим в удачу.

Необходимый боттом: Матвей Мичков (1000) разрывает предсезонку, 3+3 в трех играх. Джейми Дрисдейл (800) оценен недорого, но опять же нужна вера в возвращение к прошлому уровню и надежда на отсутствие травм.

«Питтсбург»

Уверенные топы: Сидни Кросби (1800) по-прежнему главный забойщик.

Качественная основа: Целая компания топовых ветеранов, которые время от времени напоминают себя прежних. Эрик Карлссон (1200), Крис Летанг (900), Евгений Малкин (1500), Брайан Раст (1500) – все достойны внимания. В такой компании 29-летний Майкл Бантинг (1400) выглядит юниором.

Необходимый боттом: Можно взглянуть на еще одного ветерана Ларса Эллера (900) или защитника Себастьяна Ао (700).

«Сан-Хосе»

Уверенные топы: Главный аутсайдер НХЛ последних лет надеется в первую очередь на молодежь с драфта.

Качественная основа: Макклин Селебрини (1200) и Уилл Смит (1200) должны вытащить команду из затяжного кризиса. Помочь им в этом призван опытный Тайлер Тоффоли (1400).

Необходимый боттом: На предсезонке 1+3 в двух матчах у Даниила Гущина (800). С защитниками, учитывая количество шайб, которое пропускает «Сан-Хосе», связываться не хочется.

«Сиэтл»

Уверенные топы: Пожалуй, и тут никого, очень ровная команда с хорошим набором игроков в каждой линии, без явных лидеров.

Качественная основа: В первую очередь Джаред Макканн (1600), Мэттью Бенирс (1400) и Джейден Шварц (1300). Достойные игроки и в защите – к Винсу Данну (1100) добавился Брэндон Монтур (1000).

Необходимый боттом: Уилл Борген (700) свое делает стабильно, по-прежнему большие надежды на Шона Райта (900).

«Сент-Луис»

Уверенные топы: мегазаносящих звезд нет.

Качественная основа: Помимо Роберта Томаса (1700) и Павла Бучневича (1600) хочется отметить Джейка Нейборса (1300) – по соотношению цена/качество может конкурировать с лидерами. Не очень понимаю, за какие заслуги так высоко оценили Джастина Фолка (1000), в защиту команды лезть не советую.

Необходимый боттом: Зак Болдук (800) активен в предсезонных матчах – правда, очков ему это пока не принесло.

«Тампа-Бэй»

Уверенные топы: Никита Кучеров (2200), Брэйден Пойнт (1900), Виктор Хедман (1200), Андрей Василевский (1500). Если Джейк Генцел (1800) заиграет в Тампе так же здорово, как заиграл в «Каролине» в конце прошлого сезона, сможет заменить в пятерке лидеров покинувшего молний Стивена Стэмкоса.

Качественная основа: Опять же, если Генцел займет место в тройке с Кучеровым и Пойнтом, не так интересен станет Брэндон Хейгл (1600). С учетом цены можно присмотреться к Нику Полу (1200).

Необходимый боттом: Даррэн Рэддиш (800) и Ник Пербикс (700) способны принести пользу в третьей паре защитников.

«Торонто»

Уверенные топы: Лидеры остались неизменными – Остон Мэттьюс (2200), Митч Марнер (2000), Вилльям Нюландер (1900). Со шведом аккуратнее, он получил повреждение в предсезонной игре. Морган Райлли (1200) по-прежнему готов заправлять атаками из обороны.

Качественная основа: Здесь выделю Джона Тавареса (1600) и Ника Робертсона (1100). У Тавареса 1+3 в двух матчах предсезонки, у Робертсона 3+0 в трех.

Необходимый боттом: Бобби Макмэнн (900), Давид Кемпф (800), Крис Танев (700) – вполне приемлемые варианты за свою цену.

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«Юта»

Уверенные топы: Клейтон Келлер (1600) постарается остаться лидером переехавшей из Аризоны команды.

Качественная основа: Михаил Сергачев (1000) и Шон Дурзи (900) в защите, Дилан Гюнтер (1400), Маттиас Маччели (1300), да любой игрок из диапазона 1200-1400 в нападении способны потрепать даже крепкую оборону соперников.

Необходимый боттом: Большие авансы выдают Джошу Доуну (900), он уже начинает оправдывать.

«Ванкувер»

Уверенные топы: Куинн Хьюз (1300) – главная звезда. Вторым лидером канадского клуба я бы назвал Джей Ти Миллера (1800), немного удивительно, что после отличного прошлого сезона его оценили дешевле Элиаса Петтерсона (1900).

Качественная основа: Брок Босер (1600) – отличный снайпер, свои очки наберет. Филип Гронек (1000) поможет команде точными щелчками от синей линии.

Необходимый боттом: Из текущего ростера вполне можно рассмотреть Пиюса Сутера (900) или Юнатана Леккеримяки (900).

«Вегас»

Уверенные топы: Джек Айкел (1800) нашел тут свою игру, главное – постараться обойтись без травм.

Качественная основа: Того же хочется пожелать и Марку Стоуну (1800). Вилльям Карлссон (1500) – стабильный центр второго звена, присмотритесь. Нельзя не отметить мощную оборонительную линию: Ши Теодор (1100), Ноа Хэнифин (1100), Алекс Пьетранджело (1000).

Необходимый боттом: Брэйден Макнебб (800) – знак качества и надежности, можно взять и забыть об этой позиции на весь сезон, свою цену отобьет, но больших заносов ждать, конечно, не стоит.

«Виннипег»

Уверенные топы: Отличный снайпер Кайл Коннор (1800), прекрасный центр Марк Шайфли (1700), сильный защитник Джош Моррисси (1200) – джентльменский набор из трех топов.

Качественная основа: Габриэль Виларди (1500) способен сыграть на уровне лидеров команды, если не подведет здоровье. То же можно сказать и про Николая Элерса (1600). На предсезонке хорош Нил Пионк (900). Коннор Хэллибак (1500) – еще один стабильный первый номер для тех, кто не хочет волноваться о выходе в старте своего голкипера.

Необходимый боттом: Мэйсон Эпплтон (1000) – 1+2 за 2 игры на предсезонке, Алекс Иафалло (900) – 0+2 и 11 бросков.

«Вашингтон»

Уверенные топы: Джон Карлсон (1100) и Александр Овечкин (1500), думаю, еще не сказали своего последнего слова.

Качественная основа: Дилан Строум (1600) в прошлом сезоне перебил Овечкина по результативности. Пьер-Люк Дюбуа (1400), кажется, вспомнил, как играть в хоккей, на последнем чемпионате мира. Джейкоб Чикран (900) должен немного разгрузить Карлсона в части атакующих обязанностей.

Необходимый боттом: Сразу бы никого не брал, но можно присмотреться к Хендриксу Лапьеру (900).

Вот и все! Спасибо всем, кто дочитал до конца. Конечно, мнение автора субъективное, но, надеюсь, вы сможете найти что-то полезное.

Удачи в новом сезоне фэнтези НХЛ!

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Фото: East News /AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/Erin Hooley, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Noah K. Murray, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Gene J. Puskar, AP Photo/Stacy Bengs, AP Photo/Godofredo A. Vásquez, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/David Becker, AP Photo/Karl B DeBlaker