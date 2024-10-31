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  • Педан о СКА: «Потенциал далеко не раскрыт. Успели сплотиться, все больше сыгранности, но много деталей, которые можно улучшить – матч с «Локо» это показал»
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Педан о СКА: «Потенциал далеко не раскрыт. Успели сплотиться, все больше сыгранности, но много деталей, которые можно улучшить – матч с «Локо» это показал»

Андрей Педан считает, что СКА пока не раскрыл весь свой потенциал.

Петербургский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Как оцените серию в семь побед, которая была у СКА до матча с «Локомотивом»?

– Я думаю, потенциал нашей команды далеко еще не раскрыт. В чемпионате сыграли 22 матча, еще была предсезонка. Уже успели сплотиться, все больше сыгранности, но еще много деталей, которые можно улучшить. Это, собственно, матч с «Локомотивом», показал, в котором прервалась наша серия.

– Сама игра уже сформировалась?

– Да, мы всегда играем в свой хоккей, не сбавляем оборотов, придерживаемся той системы, которую разработали тренеры.

– Большую часть предыдущего сезона вы пропустили из-за травмы. Как сейчас себя чувствуете?

– Да отлично. В СКА хороший медицинский персонал, тренеры по ОФП помогают. Говорят, что нужно делать, я выполняю их рекомендации.

– СКА в этом сезоне вернулся со «СКА-Арены» в Ледовый дворец, где принимал соперников раньше. Разница ощущается?

– Я провел матчей десять на «СКА-Арене». Если говорить о разнице, то лично для меня Ледовый – это дом, в котором ты вырос, а «СКА-Арена» – как новая квартира, в которую переехали.

В ней еще надо освоиться, что-то поставить, переставить. И та, и другая арены – комфортные, болельщики и на новой нас поддерживали так же, как в Ледовом, просто здесь мне все ближе, – сказал защитник СКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoСКА
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoАндрей Педан
СКА-Арена
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