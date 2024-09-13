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  • Ротенберг о поражении СКА в Ледовом: «С точки зрения льда и арены мы на 100% всем довольны. Зачем сейчас сравнивать арены? Надо кайфовать от хоккея»
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Ротенберг о поражении СКА в Ледовом: «С точки зрения льда и арены мы на 100% всем довольны. Зачем сейчас сравнивать арены? Надо кайфовать от хоккея»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Трактора» (0:3).

Клуб из Санкт-Петербурга уступил челябинцам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня был первый матч в Ледовом. Может быть, не хватило энергетики «СКА-Арены»?

– Зачем сейчас сравнивать арены? Мы играем дома, рады находиться здесь. Еще раз хочу поблагодарить организаторов за эту атмосферу. Как сказали наши ветераны, это нужно ценить. Лед отличного качества, дышится хорошо. Поддержка – не передать словами, до слез.

Если вы были на игре, послушайте слова наших ветеранов – это дорогого стоит. У команды был сумасшедший заряд. Надо где-то кайфануть от момента, немножко отпустить и забить. Надо кайфовать от хоккея. Мы очень серьезно готовились к сезону, были серьезные физические нагрузки. Будем работать по нарастающей. Видим это по игре, по тактике. Играем с самыми сильными командами лиги и это здорово. Сыграли с «Магниткой», с «Локомотивом» – это самые сильные команды лиги. «Трактор» с новым тренером – это всегда интересно.

С точки зрения льда и арены мы на сто процентов всем довольны. Не стоит сейчас сравнивать арены, искать причины там, где их нет. Все здорово, хочу поблагодарить болельщиков, судей. Все было на высшем уровне. Дай бог, дальше все будет честно, все игроки, все команды будут показывать самый яркий хоккей и КХЛ будет развиваться, – заявил главный тренер СКА. 

«Комментарии про СКА пишутся не из России – из-за бугра». Кажется, Ротенберг занервничал

Почему СКА возвращается в «Ледовый»: летний пожар на «СКА-Арене» – одна из многих причин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
СКА-Арена
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