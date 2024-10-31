Педан о 2:3 от «Локомотива»: «Просто подвела реализация. СКА – не та команда, которая будет мириться с поражениями»
Петербургский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.
– Насколько обидно проигрывать, когда до последних секунд матча владеешь инициативой, создаешь моменты?
– Любое поражение – обидное: и в три шайбы, и в одну, и в основное время, и в овертайме. СКА – не та команда, которая будет мириться с поражениями. Надо готовиться и выигрывать следующий матч.
– Почему все шайбы в игре СКА – «Локомотив» были заброшены в первом периоде?
– Просто реализовали моменты. Этому нет какого-то логического объяснения. Мы забили в первом периоде, «Локо» свои шансы реализовал. Во втором, третьем периоде у нас было очень много моментов, надо было их использовать. У них вратарь хорошо сыграл. У нас Заврага хорошо сыграл. Игра до ошибки, по сути, шла.
– В чем особенность «Локомотива» как соперника? Вяжут, прессингуют, хорошая «физика»?
– Я б не сказал, что мы им уступили в движении, технике, тактике. Просто подвела реализация.
– И фарт, так нужный в спорте?
– Фарт нужно заслужить. Если сидеть на лавке и ничего не делать, ничего и не будет, – сказал Педан.
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