Педан о 2:3 от «Локомотива»: «Просто подвела реализация. СКА – не та команда, которая будет мириться с поражениями»

Защитник СКА Андрей Педан высказался о поражении от «Локомотива».

Петербургский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

– Насколько обидно проигрывать, когда до последних секунд матча владеешь инициативой, создаешь моменты?

– Любое поражение – обидное: и в три шайбы, и в одну, и в основное время, и в овертайме. СКА – не та команда, которая будет мириться с поражениями. Надо готовиться и выигрывать следующий матч.

– Почему все шайбы в игре СКА – «Локомотив» были заброшены в первом периоде?

– Просто реализовали моменты. Этому нет какого-то логического объяснения. Мы забили в первом периоде, «Локо» свои шансы реализовал. Во втором, третьем периоде у нас было очень много моментов, надо было их использовать. У них вратарь хорошо сыграл. У нас Заврага хорошо сыграл. Игра до ошибки, по сути, шла.

– В чем особенность «Локомотива» как соперника? Вяжут, прессингуют, хорошая «физика»?

– Я б не сказал, что мы им уступили в движении, технике, тактике. Просто подвела реализация.

– И фарт, так нужный в спорте?

– Фарт нужно заслужить. Если сидеть на лавке и ничего не делать, ничего и не будет, – сказал Педан .