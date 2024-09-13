Григоренко о Ледовом: «Сумасшедшая атмосфера, лучшая в КХЛ, спасибо болельщикам СКА. Надеюсь, это принесет нам результат»
Михаил Григоренко впечатлен атмосферой в Ледовом дворце на играх СКА.
Петербургский клуб проиграл «Трактору» (0:3) в первом домашнем матче нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы проводили в Ледовом дворце первый официальный матч. Как оцените атмосферу на игре?
– Атмосфера сумасшедшая. Наверное, это лучшая атмосфера в лиге. Прекрасные болельщики. Огромное им спасибо, что приходят на матчи, поддерживают. Замечательная атмосфера. Надеюсь, она нам принесет результат.
– Не расстроены тем, что СКА играет не на «СКА-Арене»?
– Честно, не могу сказать. Я «СКА-Арену» и не видел даже. Ледовый дворец – прекрасная арена, – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
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