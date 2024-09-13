Григоренко о Ледовом: «Сумасшедшая атмосфера, лучшая в КХЛ, спасибо болельщикам СКА. Надеюсь, это принесет нам результат»

Михаил Григоренко впечатлен атмосферой в Ледовом дворце на играх СКА.

Петербургский клуб проиграл «Трактору » (0:3) в первом домашнем матче нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы проводили в Ледовом дворце первый официальный матч. Как оцените атмосферу на игре?

– Атмосфера сумасшедшая. Наверное, это лучшая атмосфера в лиге. Прекрасные болельщики. Огромное им спасибо, что приходят на матчи, поддерживают. Замечательная атмосфера. Надеюсь, она нам принесет результат.

– Не расстроены тем, что СКА играет не на «СКА-Арене»?

– Честно, не могу сказать. Я «СКА-Арену» и не видел даже. Ледовый дворец – прекрасная арена, – сказал нападающий СКА.