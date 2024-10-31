Батрак о «Салавате»: «Смотришь и не понимаешь, как все работает. Но работает! Правда, боюсь, что у команды будут проблемы, если кто-то сможет остановить легионеров»

Артем Батрак высказался об игре «Салавата Юлаева» в этом сезоне.

«Давно не было повода поговорить про «Салават», но сначала у них была пауза, а потом победы чередовались с поражениями. И все же в последнее время «Салават» все наладил.

«Салават» – это легионеры, Александр Шаров и потом уже все остальные. Я слабо понимаю, признаться, как Уфа вытягивает при том, что у них нет атакующего защитника. В большинстве у «Салавата Юлаева » выходит пятерка нападающих – как раз легионеры и Шаров. Но этого, как оказывается, хватает для достижения результата! Временами это очень весело.

Команда Виктора Козлова, конечно, хороша. По результатам, по победам все нормально. Голы есть, по спецбригадам тоже все неплохо. И вот опять же, ты смотришь и не понимаешь, как все работает. Но работает! Правда, боюсь, что если кто-то все же сможет остановить легионеров «Салавата», то тогда у них будут проблемы.

Можно назвать любого нападающего кроме легионеров и Шарова – и там будет не более двух набранных очков. Если хоть кто-то начнет зарабатывать баллы, это будет большая подмога команде», – написал комментатор Артем Батрак в своей колонке.