Виктор Козлов: «Все, что готовят в столовой «Салавата», вкусно: торт, эчпочмаки, беляши. Кумыс не пил, потому что слышал много историй»
Виктор Козлов рассказал, почему не пробовал кумыс.
В четверг «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
– Какие местные блюда любите?
– Мед, «треугольнички». Все, что готовят в нашей столовой, вкусно: торт, эчпочмаки, беляши. Кормят очень вкусно. Кумыс не пил, потому что слышал много историй.
– Кумыс поможет нападающим «Салавата»?
– Быстро бегать! Только вот куда? – сказал главный тренер уфимской команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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