Виктор Козлов: «Все, что готовят в столовой «Салавата», вкусно: торт, эчпочмаки, беляши. Кумыс не пил, потому что слышал много историй»

Виктор Козлов рассказал, почему не пробовал кумыс.

В четверг «Салават Юлаев » обыграл «Торпедо » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

– Какие местные блюда любите?

– Мед, «треугольнички». Все, что готовят в нашей столовой, вкусно: торт, эчпочмаки, беляши. Кормят очень вкусно. Кумыс не пил, потому что слышал много историй.

– Кумыс поможет нападающим «Салавата»?

– Быстро бегать! Только вот куда? – сказал главный тренер уфимской команды.