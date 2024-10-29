Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Уфы выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

– Хорошая игра, вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Важно было хорошо начать встречу, забили в большинстве. Игра была равная, хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве. Готовимся к следующей игре.

Мы внесли коррективы в тренировочный процесс в связи с графиком матчей. Я вижу прогресс, что мы играем дома, перед нашими болельщиками. Мы получаем заряд эмоций, потому что за нас здорово болеют. Будем стараться играть на выезде так же, как и в Уфе.

– Самонов не попал в заявку. В чем причина?

– Он заболел.

– В октябре только одна победа в третьих периодах.

– Мы играем с разными соперниками. Конечно, хотелось бы победить во всех периодах, но это хоккей.

– Как оцените дебют Епищева?

– Неплохо, все-таки первый матч в КХЛ. В принципе неплохо смотрелся, картину не испортил, – сказал Козлов .