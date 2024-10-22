Козлов о 3:2 с «Сочи»: «Непростой матч. Была скованность и напряженность, много брака и потерь. Но ребята нашли характер и взяли важные два очка»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Сочи» (3:2 Б).

– Непростой матч, не буду скрывать. Была скованность и напряженность, но ребята нашли характер и взяли важные два очка. Огромное спасибо и нашим болельщикам.

– Когда будет готов сыграть Самонов?

– Он ото дня ко дню становится лучше.

– После ухода Евгения Бирюкова у вас образовалась свободная вакансия помощника. Есть ли у вас какой-то шорт-лист?

– Нет, пока не было возможности подумать об этом, потому что был плотный и тяжелый график.

– С чем связываете большое количество ошибок сегодня?

– Да, было много брака, много потерь, которые нам не свойственны. Видно, что все хотели выиграть, все старались, но не совсем была наша игра сегодня.

Соперник габаритный, наседал на нас, поэтому надо было сыграть проще. Нам удавалось хорошо создавать моменты, но были проблемы с выходом из давления, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .