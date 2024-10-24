Козлов о 5:4 с «Торпедо»: «Здорово, что как в Голливуде на последней минуте вырвали победу. Важно было уйти на небольшую паузу в хорошем настроении»
Уфимская команда одержала победу со счетом 5:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Важная победа. Играли против хорошей и быстрой команды. Соперник задал быстрый темп, потом мы перестроились. Здорово, что как в Голливуде на последней минуте вырвали победу. Всем понравилось, все довольны. Сейчас важно было уйти на небольшую паузу в хорошем настроении.
– Сегодня вы играли по-хорошему раскрепощенно. Откуда это взялось?
– Хоккей был на встречных курсах. Они шли активно, были возможности обрезать. Ребята хорошо двигались, были контратаки. Так всегда получаются атаки три в два, четыре в два.
– При этом сегодня хватало ошибок у своих ворот…
– Они хорошо прессинговали и мы знали, что они будут набрасывать на пятак.
– Будет ли принципиальная нотка в двух играх с «Адмиралом»?
– Принципиальной нет. Но мы будем играть дома при своих болельщиков. 8 очков разыгрывается фактически.
– Ожидали сегодня от Яна большего?
– Непросто играть против бывшей команды. Ты всегда нервничаешь и переживаешь. У него были хорошие сезоны в Нижнем Новгороде.
– В общественности, в разговорах есть определенный интерес вас, тренера Виктора Козлова, сравнивать с тренером Игорем Ларионовым. Потому что вы и как тренеры еще не так давно начали карьеру, и игроками вместе много поиграли. Вы чувствуете это соперничество, дополнительный интерес против «Торпедо»?
– Конечно, у меня есть интерес. У нас у всех он есть. Поэтому мы и спортсмены, хотим побеждать.
– Было ли приятно обыграть «Торпедо» именно в таком стиле?
– Я бы больше сказал, что мы довольны содержанием нашей игры, что мы взяли два очка против хорошей команды, – сказал Козлов.
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