«Нефтехимик» и Ртищев расторгли контракт. У форварда 0 очков в 4 матчах сезона

Никита Ртищев покидает «Нефтехимик».

Клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с 24-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

Ртищев перешел в «Нефтехимик » из «Адмирала» в мае этого года в рамках обмена на Даниила Скорикова.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 4 матча и не отличился результативными действиями.