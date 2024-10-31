«Нефтехимик» и Ртищев расторгли контракт. У форварда 0 очков в 4 матчах сезона
Никита Ртищев покидает «Нефтехимик».
Клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с 24-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.
Ртищев перешел в «Нефтехимик» из «Адмирала» в мае этого года в рамках обмена на Даниила Скорикова.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 4 матча и не отличился результативными действиями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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