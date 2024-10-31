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«Нефтехимик» и Ртищев расторгли контракт. У форварда 0 очков в 4 матчах сезона

Никита Ртищев покидает «Нефтехимик».

Клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с 24-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

Ртищев перешел в «Нефтехимик» из «Адмирала» в мае этого года в рамках обмена на Даниила Скорикова. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 4 матча и не отличился результативными действиями. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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