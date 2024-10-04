«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
«Нефтехимик» и «Адмирал» совершили обмен хоккеистами.
В нижнекамский клуб перешел нападающий Сергей Шмелев.
В дальневосточную команду перебрался форвард Дмитрий Соколов.
В нынешнем сезоне Шмелев провел 4 матча за «Адмирал» и набрал 1 (0+1) балл за результативность при среднем игровом времени 12:01.
Соколов сыграл 6 матчей за «Нефтехимик» в этом сезоне и отметился 1 (0+1) баллом при среднем игровом времени 10:01.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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