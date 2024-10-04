«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова

«Нефтехимик» и «Адмирал» совершили обмен хоккеистами.

В нижнекамский клуб перешел нападающий Сергей Шмелев .

В дальневосточную команду перебрался форвард Дмитрий Соколов .

В нынешнем сезоне Шмелев провел 4 матча за «Адмирал » и набрал 1 (0+1) балл за результативность при среднем игровом времени 12:01.

Соколов сыграл 6 матчей за «Нефтехимик » в этом сезоне и отметился 1 (0+1) баллом при среднем игровом времени 10:01.