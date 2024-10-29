«Адмирал» арендовал Рауля Якупова у «Нефтехимика»

«Адмирал» арендовал нападающего Рауля Якупова у «Нефтехимика».

В сезоне-2024/25 Рауль Якупов провел 4 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик ».

В 9 играх Olimpbet ВХЛ за «Ижсталь » 20-летний нападающий набрал 5 (3+2) очков.