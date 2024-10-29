«Адмирал» арендовал Рауля Якупова у «Нефтехимика»
«Адмирал» арендовал нападающего Рауля Якупова у «Нефтехимика».
В сезоне-2024/25 Рауль Якупов провел 4 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик».
В 9 играх Olimpbet ВХЛ за «Ижсталь» 20-летний нападающий набрал 5 (3+2) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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