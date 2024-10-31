Копитар сделал 800-й ассист в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Кросби, Кэйна и Малкина

Анже Копитар сделал 800-й ассист в НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса » набрал 3 (1+2) очка в матче против «Вегаса » (6:3).

Теперь на счету 37-летнего словенца 800 результативных передач в 1384 матчах НХЛ. Он стал 35-м игроком в истории лиги и 6-м европейцем, достигшим этой отметки.

Лишь три действующих игрока отдали больше результативных передач в НХЛ . Это Сидни Кросби (1013), Патрик Кэйн (818) и Евгений Малкин (809).