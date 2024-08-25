Кросби – лучший капитан в НХЛ по версии Bleacher Report, Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Барков – 4-й
Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших капитанов в НХЛ по версии Bleacher Report.
Издание представило список 10 лучших капитанов клубов НХЛ.
Первое место занял Сидни Кросби из «Питтсбурга».
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон»)
4. Александр Барков («Флорида»)
5. Марк Стоун («Вегас»)
6. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)
7. Джейми Бенн («Даллас»)
8. Джордан Стаал («Каролина»)
9. Андерс Ли («Айлендерс»)
10. Габриэль Ландескуг («Колорадо»).
Во-первых он не играет два года, во вторых лидер там Маккинон.
Если в одной команде ты отличный капитан то перебравшись в другую среди других игроков таковым можешь и не стать