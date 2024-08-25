Кросби – лучший капитан в НХЛ по версии Bleacher Report, Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Барков – 4-й

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Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших капитанов в НХЛ по версии Bleacher Report.

Издание представило список 10 лучших капитанов клубов НХЛ.

Первое место занял Сидни Кросби из «Питтсбурга».

1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

3. Александр Овечкин («Вашингтон»)

4. Александр Барков («Флорида»)

5. Марк Стоун («Вегас»)

6. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

7. Джейми Бенн («Даллас»)

8. Джордан Стаал («Каролина»)

9. Андерс Ли («Айлендерс»)

10. Габриэль Ландескуг («Колорадо»).

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16 комментариев
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как они такое определяют?)свечку в раздевалке держат?
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Сид и Ови, авторитетней них а лиге нет. Как говориться за выслугу лет.
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Ответ Alex.K71
Кросби, Барков, Копитар, мои первые три места! Далее Макдэвид и Овечкин в зависимости от симпатии и это на сегодняшний день!!
Копитар хорош, но оба Кубка короли взяли когда ещё Браун капитанил
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Ответ jagr1967
тебе подобных забыли спросить-)
Ты лучше в голову себе выстрели)) у тебя ошибки в никнейме,Гашек)
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Ответ Why always me?!
Копитар хорош, но оба Кубка короли взяли когда ещё Браун капитанил
В данном случае за выслугу лет, преданность команде, отчасти личной симпатии и собственных ощущений на его влияние внутри коллектива в целом! Мак 97 тоже не брал чашку, но ему дали второе место, я хоть и болею за Эдмонтон, но считаю, что рановато пока, это мое личное мнение!)
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Двое русских в топ-4 НХЛ - это недурно. "Ну он же финн" - "Кто финн?" - "Я! " (с)
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Ландескуга не должно быть в топах.
Во-первых он не играет два года, во вторых лидер там Маккинон.
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Это довольно субъективный рейтинг
Если в одной команде ты отличный капитан то перебравшись в другую среди других игроков таковым можешь и не стать
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