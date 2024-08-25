Кросби – лучший капитан в НХЛ по версии Bleacher Report, Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Барков – 4-й

Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших капитанов в НХЛ по версии Bleacher Report.

Издание представило список 10 лучших капитанов клубов .

Первое место занял Сидни Кросби из « ».

1. («Питтсбург»)

2. («Эдмонтон»)

3. («Вашингтон»)

4. Александр Барков («Флорида»)

5. Марк Стоун («Вегас»)

6. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

7. Джейми Бенн («Даллас»)

8. Джордан Стаал («Каролина»)

9. Андерс Ли («Айлендерс»)

10. Габриэль Ландескуг («Колорадо»).