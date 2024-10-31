Дорофеев сделал дубль в матче с «Лос-Анджелесом». У него 6+3 в 11 играх

Павел Дорофеев забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:6).

В эпизоде с первым голом форвард «Вегаса » реализовал большинство на 52-й минуте, сделав счет 2:6.

Всего в 11 играх текущего сезона на счету россиянина 9 (6+3) очков.

Сегодня за 16:57 (2:19 – в большинстве) у Дорофеева 4 броска в створ ворот, полезность – «0».