Дорофеев сделал дубль в матче с «Лос-Анджелесом». У него 6+3 в 11 играх
Павел Дорофеев забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:6).
В эпизоде с первым голом форвард «Вегаса» реализовал большинство на 52-й минуте, сделав счет 2:6.
Всего в 11 играх текущего сезона на счету россиянина 9 (6+3) очков.
Сегодня за 16:57 (2:19 – в большинстве) у Дорофеева 4 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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