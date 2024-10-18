Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 3 броска и «минус 1» за 18:03 – личный рекорд по времени в НХЛ
Павел Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».
Форвард «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4).
В 5 играх сезона у 23-летнего россиянина 2 (2+0) балла.
Сегодня он обновил личный рекорд по игровому времени в лиге (18:03, 4:19 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 1».
В активе Павла 3 броска в створ, еще 1 прошел мимо. Также он сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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