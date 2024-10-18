Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 3 броска и «минус 1» за 18:03 – личный рекорд по времени в НХЛ

Павел Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Вегаса » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4).

В 5 играх сезона у 23-летнего россиянина 2 (2+0) балла.

Сегодня он обновил личный рекорд по игровому времени в лиге (18:03, 4:19 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В активе Павла 3 броска в створ, еще 1 прошел мимо. Также он сделал 1 блок и допустил 1 потерю.