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Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 3 броска и «минус 1» за 18:03 – личный рекорд по времени в НХЛ

Павел Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4). 

В 5 играх сезона у 23-летнего россиянина 2 (2+0) балла. 

Сегодня он обновил личный рекорд по игровому времени в лиге (18:03, 4:19 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 1». 

В активе Павла 3 броска в створ, еще 1 прошел мимо. Также он сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoВегас
logoПавел Дорофеев
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