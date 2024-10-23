Дорофеев набрал 1+1 в матче против «Лос-Анджелеса». У форварда «Вегаса» 4 очка в 7 матчах
Павел Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре против «Кингс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 23-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:31.
Сегодня Дорофеев (15:23, 0:57 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ. Также он применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости