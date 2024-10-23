Дорофеев набрал 1+1 в матче против «Лос-Анджелеса». У форварда «Вегаса» 4 очка в 7 матчах

Павел Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Вегаса » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре против «Кингс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 23-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:31.

Сегодня Дорофеев (15:23, 0:57 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ. Также он применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.