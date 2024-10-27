Дорофеев впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Сан-Хосе» при 9 бросках в створ. У него 7 очков в 9 играх
Павел Дорофеев впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Сан-Хосе».
Форвард «Вегаса» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (7:3).
У 24-летнего россиянина стало 7 (4+3) очков в 9 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Дорофеев (18:15 – рекордное время за карьеру в лиге, 4:56 – в большинстве, «+2») 9 раз бросил в створ и еще 2 раза мимо. Также у него 1 силовой прием и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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