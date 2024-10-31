Наместников сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 2+5 в 10 играх
Владислав Наместников сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (6:2).
Форвард «Виннипега» набрал 7-е (2+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 10 игр.
Сегодня за 14:14 (0:59 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 3 силовых приема, 71,4% выигранных вбрасываний (5 из 7), полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости