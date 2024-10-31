Варламов – 3-я звезда матча с «Коламбусом» (0:2): 24 сэйва из 25. У него 4 поражения в 5 играх
Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Коламбусом» (0:2).
Вратарь «Айлендерс» отразил 24 из 25 бросков в игре чемпионата НХЛ. Вторую шайбу «Блю Джекетс» забросили в пустые ворота на 58-й минуте.
В текущем сезоне у россиянина 1 победа в 5 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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