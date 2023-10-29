Варламов после 2:0 с «Коламбусом»: «Ребята хорошо сыграли передо мной. Пелек выручил, когда шайба была на линии ворот, сделал сэйв»

Семен Варламов высказался после матча против «Коламбуса» (2:0).

Вратарь отбил все 34 броска, одержав первую победу и сделав первый шатаут в сезоне.

«Было здорово видеть, что все ребята хорошо сыграли передо мной.

У соперника было два отличных момента. Пелек выручил меня, когда шайба была на линии ворот. Он сделал сэйв. Еще одно важное спасение от Пэла»,– сказал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

Суперсэйв защитника помог Варламову сыграть на ноль – теперь он в топ-3 русских вратарей НХЛ