Тренер «Айлендерс» Ламберт о Варламове: «Он очень хороший вратарь. Мы чувствуем уверенность, когда он играет в воротах»

Теги Айлендерс Коламбус Семен Варламов НХЛ Лэйн Ламберт Хоккей

Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру Семена Варламова.

Вратарь Семен Варламов отбил все 34 броска в игре с «Коламбусом» (2:0), одержав первую победу и сделав первый шатаут в сезоне.

«Он был хорош с самого начала тренировочного лагеря.

Он очень, очень хороший вратарь. Мы чувствуем огромную уверенность, когда он играет в воротах», – сказал Лэйн Ламберт

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