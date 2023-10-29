Тренер «Айлендерс» Ламберт о Варламове: «Он очень хороший вратарь. Мы чувствуем уверенность, когда он играет в воротах»

Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру Семена Варламова.

Вратарь Семен Варламов отбил все 34 броска в игре с «Коламбусом» (2:0), одержав первую победу и сделав первый шатаут в сезоне.

«Он был хорош с самого начала тренировочного лагеря.

Он очень, очень хороший вратарь. Мы чувствуем огромную уверенность, когда он играет в воротах», – сказал Лэйн Ламберт.

Суперсэйв защитника помог Варламову сыграть на ноль – теперь он в топ-3 русских вратарей НХЛ

Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди российских вратарей (39), обогнав Бобровского