Кузьменко о том, как встретил привидение: «В ВХЛ мы жили на базе. Однажды проснулся, увидел девушку на стуле, а на полу ползал ее ребенок. Было страшно, потом попросился переночевать к друзьям»
Андрей Кузьменко пошутил о том, что встретил привидение, когда играл в ВХЛ.
«Когда я играл в России в лиге, аналогичной АХЛ (речь о ВХЛ – Спортс’‘), мы всегда жили на базе, каждый в своем номере. Однажды ночью я внезапно проснулся и увидел, что напротив меня на стуле сидит девушка и смотрит на меня, а рядом у двери на полу ползает ее ребенок.
Я не понял, что вообще происходит, и подумал что это кошмарный сон, но одна знакомая рассказала мне, что тоже видела эту девушку-привидение на базе.
Следующую ночь я вообще не мог спать, а затем попросился переночевать к друзьям – хотя бы не один в своем номере, потому что мне было очень страшно. Я запомнил эту встречу с привидением на всю жизнь», – сказал форвард «Калгари».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм «Калгари»
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