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Владимир Плющев: «Легионеры теперь – особая каста. Их капризы клубы будут стараться выполнить. Иначе есть риск получить второго Криштофа» 

Владимир Плющев высказался о ситуации с отъездом Михала Криштофа.

17 октября игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

В ИИХФ отреагировали на переход, заявив, что не имеют отношения к контрактам КХЛ. Напомним, лига вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.

– По сути, это удар по всей системе контрактов в КХЛ. Касается не только легионеров, но и российских хоккеистов. И в перспективе он гарантирует нам большие проблемы.

– Какие?

– Во-первых, теперь легионеры становятся особой кастой. Любые их капризы – по игровому времени, лечению, зарплате и так далее – клубы будут стараться выполнить. У тренеров теперь связаны руки. Иначе есть риск получить второго Криштофа.

Так или иначе это будет отражаться на атмосфере внутри любой команды. Игроки очень чутко чувствуют любые двойные стандарты – а они, похоже, неизбежны.

Тут самый свежий пример – «Салават Юлаев», задолженности которого по зарплатам уже комментируются в КХЛ на официальном уровне. В Уфе вся команда держится на легионерах, а того же Ливо в случае форс-мажора перед плей-офф оторвут с руками в любом клубе Европы. Понимаете, чем Уфе это грозит?

– Понимаем. Есть и «во-вторых»?

– С опасением жду приближения плей-офф КХЛ и чемпионата мира. Не уверен, что легионеры КХЛ спокойно будут наблюдать за тем, как идет мировой чемпионат, все-таки участие в нем – возможность улучшить свои контрактные условия.

А кто-то, получив в КХЛ последнюю зарплату, наоборот, захочет пораньше сесть на бюллетень или уехать в отпуск.

Очень хочу ошибиться, но есть опасения, что весной нас ждет безнаказанный парад отъездов.

– Это все негативные факторы?

– Есть и третий. Может сработать, когда нас вернут на мировую арену.

Зная все особенности ИИХФ, эта организация вряд ли допустит российских хоккеистов из КХЛ к чемпионату мира – просто потому, что они не находятся под зонтиком ИИХФ и не имеют страховок.

В этом варианте, возможно, будем играть на мировых турнирах сборной из игроков ВХЛ и НХЛ. Забавный сценарий. И вполне реальный, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСалават Юлаев
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВладимир Плющев
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logoКубок Гагарина
logoЧМ по хоккею
logoВХЛ
logoДжош Ливо
logoСочи
logoМихал Криштоф
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