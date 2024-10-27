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Кузьменко сделал 2 передачи в матче с «Виннипегом». У него 1+6 в 8 играх

Андрей Кузьменко сделал 2 передачи в матче с «Виннипегом».

Форвард «Калгари» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (3:5). 

В активе 28-летнего россиянина стало 7 (1+6) очков в 8 играх в сезоне при нейтральной полезности. 

Сегодня Кузьменко (17:17, 5:38 – в большинстве, «0») 1 раз бросил мимо створа, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКалгари
logoНХЛ
logoВиннипег
logoАндрей Кузьменко
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