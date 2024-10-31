Никишин после 2:3 с «Локо»: «Они забросили и ушли в оборону, тяжелый соперник. Главная цель СКА сейчас – возглавить Западную конференцию»

Защитник СКА Александр Никишин подвел итоги игры с «Локомотивом».

Петербургский клуб проиграл со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Игра складывалась не так просто. «Локомотив » – тяжелый соперник, который практически не давал бросать по воротам и подъезжать на их пятак.

– За счет чего «Локомотив» сегодня одержал победу?

– Они просто забросили и ушли в оборону. Мы знали, что они хорошо умеют это делать. К сожалению, в концовке чуть-чуть не хватило, чтобы забросить в пустой угол и сравнять счет.

Однако нельзя говорить, что это был наш единственный опасный момент за весь матч. Мы будем брать все самое лучшее из этой игры и привносить в следующие матчи.

– Прервалась 7-матчевая победная серия. Расстроены?

– Вообще ничего страшного.

– Сегодня состоялся последний матч октября. Как оцените итоги второго игрового месяца?

– Мы очень хорошо провели октябрь. Надо сохранить позитивный настрой и тщательно готовиться к каждой игре. На мой взгляд, мы отлично играли как в этом месяце, так и сегодня.

Да, нам не удалось победить, но в этом нет ничего страшного. Мы будем переносить весь позитив на ноябрь. Сейчас наша главная цель – возглавить Западную конференцию, – сказал Никишин .