У «Локомотива» 6-я победа подряд – обыграли СКА 3:2. Команда Никитина лидирует на Западе
«Локомотив» выиграл 6-й подряд матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда Игоря Никитина на выезде обыграла СКА со счетом 3:2.
Это 6-я подряд победа «Локомотива» в регулярном чемпионате.
Ярославский клуб занимает 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 22 играх. «Локомотив» опережает идущий вторым СКА на 7 очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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