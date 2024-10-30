У «Локомотива» 6-я победа подряд – обыграли СКА 3:2. Команда Никитина лидирует на Западе

«Локомотив» выиграл 6-й подряд матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Игоря Никитина на выезде обыграла СКА со счетом 3:2.

Это 6-я подряд победа «Локомотива » в регулярном чемпионате.

Ярославский клуб занимает 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 22 играх. «Локомотив» опережает идущий вторым СКА на 7 очков.