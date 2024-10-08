Никитин о поражении от СКА: «Локомотив» делал непозволительные вещи для командной игры. Нужно придушить эти вопросы»

Игорь Никитин подвел итоги матча против СКА (3:4 ОТ).

«Неоднозначные эмоции и впечатления от игры. Первое – не умаляя заслуг соперника, мы делали непозволительные вещи для командной игры. Завтра это разберем, нужно эти вопросы придушить. Это технико-тактические вещи.

Есть законы. Хоккей – командный вид спорта. Не всегда побеждает команда, которая играет лучше, а команда, которая хочет выиграть больше. Мы тоже хотели выиграть.

Каюмов в четвертом звене? Он играет не в четвертом звене. Он играет столько же, сколько и играл. Мы имеем опцию – четыре равноценных звена. Можно на это смотреть как плюс. Хоккей – командный вид спорта. Артур забил свой гол, много хорошего сделал.

Гол Плотникова? Мы очень сильно хотели забить, забыли установку, которая была перед игрой. Компьютер перегрузился атакой. Сильная команда – это команда, которая умеет играть в две стороны.

Алексеев ? Он приступил к тренировкам на льду. Еще не в общей группе. Он скажет сам, когда будет готов», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .