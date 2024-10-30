«Сибирь» потерпела 5-е поражение подряд. Команда Епанчинцева идет 7-й на Востоке
«Сибирь» проиграла в 5-м подряд матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Трактору» со счетом 0:5.
Это пятое подряд поражение новосибирского клуба в регулярном чемпионате.
«Сибирь» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 20 играх.
1 ноября клуб из Новосибирска на выезде сыграет с «Металлургом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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