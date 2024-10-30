«Сибирь» потерпела 5-е поражение подряд. Команда Епанчинцева идет 7-й на Востоке

«Сибирь» проиграла в 5-м подряд матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Трактору » со счетом 0:5.

Это пятое подряд поражение новосибирского клуба в регулярном чемпионате.

«Сибирь » занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 20 играх.

1 ноября клуб из Новосибирска на выезде сыграет с «Металлургом».