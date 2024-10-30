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Овечкин о звене с Протасом и Строумом: «Первые несколько матчей мы пытались найти правильную игру, сейчас это работает»

Александр Овечкин высказался о звене с Диланом Строумом и Алексеем Протасом.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Алексей Протас набрал 3 (1+2) очка, Дилан Строум отметился 2 передачами.

«Первые несколько матчей мы просто играли, пытались найти правильную игру, и сейчас это работает.

Видно, что [Строум] играет невероятно, он выигрывает вбрасывание, чувствует шайбу. Когда у тебя в звене два парня, которые чувствуют шайбу, тебе важно просто попытаться открыться и найти момент для броска», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoДилан Строум
logoАлексей Протас
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