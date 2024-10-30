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Вячеслав Фетисов: «Овечкин – красавчик! Слежу за его погоней, я главный болельщик. Мы все ждем, что рекорд Гретцки падет»

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (857 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин – красавчик! Слежу за его погоней, я главный болельщик. Мы все ждем, что этот рекорд Гретцки падет.

Уверен, что рекорд Овечкина будет сложно побить. А мы будем гордиться этим результатом», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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