🚨🚨 Первый дубль Овечкина в сезоне: отгрузил Шестеркину уже на 6-й минуте
До Гретцки – 37 шайб.
Статистика – забавная штука. Если прямо сейчас проецировать результативность Овечкина на весь сезон, то он должен догнать рекорд Гретцки где-то в последнем или предпоследнем матче этой регулярки. Да-да, уже этой! Но, разумеется, Александр слишком крут для того, чтобы соблюдать чьи-то графики – он может сделать это как быстрее, так и растянуть удовольствие до следующего сезона (что вероятнее, но не факт).
У Овечкина пока 4 гола в 8 матчах – это отличный результат. Причем две свежие шайбы залетели в ворота будущего обладателя рекордного контракта для вратарей – Игоря Шестеркина. А это значит, что даже в 39 лет с броском у Александра все нормально. И не только с броском.
Обычный вечер Овечкина: положил две Шестеркину в равных составах, обошел Ягра
Не стоит думать, что до рекорда Гретцки капитан «Вашингтона» собирается добираться на голах в пустые – матч с «Рейнджерс» тому подтверждение. Уже на 6-й минуте команда вела 2:0 – и оба гола забил Александр:
● на 4-й минуте Строум с Протасом поборолись в чужой зоне за шайбу, и Дилан откинул на накатывающегося Овечкина. Броску не помешали ни Линдгрен, ни Шестеркин.
● меньше чем через 2 минуты – еще одно удачное взаимодействие звена в чужой зоне: Строум хоть и проиграл вбрасывание, но не дал шайбе выйти, прокинул ее дальше на Протаса, а тот при ситуации 2-в-1 точно отдал на клюшку капитану.
У всего звена – по 2 очка к началу 6-й минуты!
«Да, первые пару матчей мы просто играли и пытались найти правильные ходы – и сейчас это как-то срабатывает, – комментировал Овечкин действия тройки, где он все еще выходит справа. – Вы можете наблюдать за невероятной игрой Строума: выигрывает вбрасывание, чувствует шайбу. А когда у вас есть два парня, которые чувствуют шайбу, то важно просто открыться и найти бросок».
Александр был активен этим вечером: за 17:23 на льду (второе время среди нападающих «Кэпс») 5 раз бросил в створ ворот, получил «+2» в полезность и дважды хитанул соперника. Этого хватило, чтобы его признали первой звездой матча.
«Я думаю, что он был великолепен сегодня вечером, – восхищался капитаном своей команды Спенсер Карбери. – Он был быстр. Он владел шайбой. Он принимал правильные решения с ней. Он должен быть по-настоящему уверен в себе после такого перфоманса этим вечером».
Разумеется, без переписывания истории не обошлось – этим дублем Овечкин обошел Яромира Ягра и вышел на чистое третье место по голам в равных составах. Догнать Гретцки тут все же будет сложновато.
Это 174-й матч, в котором Александр выбивал больше одного гола – и по этому показателю он уступает в истории только Уэйну. Теоретически, конечно, здесь еще можно побороться.
«Вашингтон» успешно совмещает гонку за Гретцки с гонкой за плей-офф
Миф о том, что «Кэпиталс» тупо ждут, пока Овечкин побьет рекорд, и ни на что не претендуют, стоило забыть еще после прошлой регулярки, когда команда протиснулась в розыгрыш Кубка Стэнли, Даже если в этом сезоне не удастся повторить трюк, то уже сейчас можно сказать, что она делает все, чтобы не оказаться на дне. Матч с «Рейнджерс» – в доказательство.
Да это подтверждает даже простой перевод Овечкина на другой фланг (еще раз: перевели все больше седеющего капитана, не прогрессирующего Протаса), где ему явно непривычнее – но это помогло сформировать вполне боеспособную топ-6. Макмайкл, Дюбуа и Уилсон еще привыкают к тому, что теперь они должны вести команду, но временами получается. Вашингтонский Коннор вообще в этот вечер был как ужаленный: 10 бросков в створ (но 1 гол) из 45 общекомандных – в лучших традициях Овечкина.
У «Вашингтона» 6 побед в 8 матчах сезона – в том числе над «Вегасом», «Далласом» и вот над «Рейнджерс». По проценту набранных очков он сейчас лучший на Востоке! Кстати, Нью-Йорк еще очень легко отделался – спасибо Шестеркину, у которого 41 сэйв. Особенно эпичным мог получиться этот момент у заходившего на дубль Протаса (в итоге 1+2 за вечер).
Для сравнения – у гостей было только 19 бросков в створ, но слишком уж хороша у них реализация. При этом забавно, что по ожидаемым голам «Кэпс» в одну калитку просто вынесли соперника: 8,16 – 2,35.
Вряд ли «Кэпиталс» удастся ровно пройти регулярку – все же здесь не суперэлитный состав. Но то, что они будут биться, как Ремпе с Макилратом, и периодически выигрывать – это факт. Да, бой состоялся на 3-й минуте матча, еще пи 0:0, но мы оставили его на сладкое.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Фото: East News/AP Photo/Nick Wass
Франшиза - 857
Первые - 145
Офис Ови~319~
Овечкин лучший в НХЛ в номинациях:
Верный Однолюб - 857 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 435 (Гретцки - 402),
Голы из левого круга (ovi’s offiсеGR8) Офис Ови~319~
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 312 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве (Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 157! (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (У него есть Открывашка) - 145 (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 70 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!)-58 (Гретцки-56). Из них гостевые - 37(Сашок на посошок), (Гретцки--30). Забил 4 подряд в пустые, рекорд, тоже как и у Наместникова, но всего в трех матчах подряд!
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -26 (Кросби - 21),
Если сложить эти голы в самые решающие моменты матча (первые, последние в овертаймах и в пустые, а также другие победные или на ничью), то Ови всего таких важных шайб забросил более 300, гораздо больше всех в НХЛ (Наш Пострел везде поспел!)
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6646 (Бурк – 6209)
Также может стать лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 129, 135 - Ягр),
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он третий (~4000 будет), в сочетании с результативностью это уникальная гремучая смесь: меткость, сила и богатырское здоровье!
А к концу сезона 2526 у Ови - 895+, Гретцки (894)!
Великая Погоня GR8 Chase продолжается!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 7 очк... (4+3), 8 игр...продолж
Всего - 1557 очк... (857+700), 1434игр...
Всего 20 сезонов.
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам с голами 30+, 18 сезонов, у Гартнера -17.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1432
Броски в створ - 6652 - рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 857 (~0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы.
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 895+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1650+ - 10 место.