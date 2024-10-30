До Гретцки – 37 шайб.

Статистика – забавная штука. Если прямо сейчас проецировать результативность Овечкина на весь сезон, то он должен догнать рекорд Гретцки где-то в последнем или предпоследнем матче этой регулярки. Да-да, уже этой! Но, разумеется, Александр слишком крут для того, чтобы соблюдать чьи-то графики – он может сделать это как быстрее, так и растянуть удовольствие до следующего сезона (что вероятнее, но не факт).

У Овечкина пока 4 гола в 8 матчах – это отличный результат. Причем две свежие шайбы залетели в ворота будущего обладателя рекордного контракта для вратарей – Игоря Шестеркина. А это значит, что даже в 39 лет с броском у Александра все нормально. И не только с броском.

Обычный вечер Овечкина: положил две Шестеркину в равных составах, обошел Ягра

Не стоит думать, что до рекорда Гретцки капитан «Вашингтона» собирается добираться на голах в пустые – матч с «Рейнджерс» тому подтверждение. Уже на 6-й минуте команда вела 2:0 – и оба гола забил Александр:

● на 4-й минуте Строум с Протасом поборолись в чужой зоне за шайбу, и Дилан откинул на накатывающегося Овечкина. Броску не помешали ни Линдгрен, ни Шестеркин.

● меньше чем через 2 минуты – еще одно удачное взаимодействие звена в чужой зоне: Строум хоть и проиграл вбрасывание, но не дал шайбе выйти, прокинул ее дальше на Протаса, а тот при ситуации 2-в-1 точно отдал на клюшку капитану.

У всего звена – по 2 очка к началу 6-й минуты!

«Да, первые пару матчей мы просто играли и пытались найти правильные ходы – и сейчас это как-то срабатывает, – комментировал Овечкин действия тройки, где он все еще выходит справа. – Вы можете наблюдать за невероятной игрой Строума: выигрывает вбрасывание, чувствует шайбу. А когда у вас есть два парня, которые чувствуют шайбу, то важно просто открыться и найти бросок».

Александр был активен этим вечером: за 17:23 на льду (второе время среди нападающих «Кэпс») 5 раз бросил в створ ворот, получил «+2» в полезность и дважды хитанул соперника. Этого хватило, чтобы его признали первой звездой матча.

«Я думаю, что он был великолепен сегодня вечером, – восхищался капитаном своей команды Спенсер Карбери. – Он был быстр. Он владел шайбой. Он принимал правильные решения с ней. Он должен быть по-настоящему уверен в себе после такого перфоманса этим вечером».

Разумеется, без переписывания истории не обошлось – этим дублем Овечкин обошел Яромира Ягра и вышел на чистое третье место по голам в равных составах. Догнать Гретцки тут все же будет сложновато.

Это 174-й матч, в котором Александр выбивал больше одного гола – и по этому показателю он уступает в истории только Уэйну. Теоретически, конечно, здесь еще можно побороться.

«Вашингтон» успешно совмещает гонку за Гретцки с гонкой за плей-офф

Миф о том, что «Кэпиталс» тупо ждут, пока Овечкин побьет рекорд, и ни на что не претендуют, стоило забыть еще после прошлой регулярки, когда команда протиснулась в розыгрыш Кубка Стэнли, Даже если в этом сезоне не удастся повторить трюк, то уже сейчас можно сказать, что она делает все, чтобы не оказаться на дне. Матч с «Рейнджерс» – в доказательство.

Да это подтверждает даже простой перевод Овечкина на другой фланг (еще раз: перевели все больше седеющего капитана, не прогрессирующего Протаса), где ему явно непривычнее – но это помогло сформировать вполне боеспособную топ-6. Макмайкл, Дюбуа и Уилсон еще привыкают к тому, что теперь они должны вести команду, но временами получается. Вашингтонский Коннор вообще в этот вечер был как ужаленный: 10 бросков в створ (но 1 гол) из 45 общекомандных – в лучших традициях Овечкина.

У «Вашингтона» 6 побед в 8 матчах сезона – в том числе над «Вегасом», «Далласом» и вот над «Рейнджерс». По проценту набранных очков он сейчас лучший на Востоке! Кстати, Нью-Йорк еще очень легко отделался – спасибо Шестеркину, у которого 41 сэйв. Особенно эпичным мог получиться этот момент у заходившего на дубль Протаса (в итоге 1+2 за вечер).

Для сравнения – у гостей было только 19 бросков в створ, но слишком уж хороша у них реализация. При этом забавно, что по ожидаемым голам «Кэпс» в одну калитку просто вынесли соперника: 8,16 – 2,35.

Вряд ли «Кэпиталс» удастся ровно пройти регулярку – все же здесь не суперэлитный состав. Но то, что они будут биться, как Ремпе с Макилратом, и периодически выигрывать – это факт. Да, бой состоялся на 3-й минуте матча, еще пи 0:0, но мы оставили его на сладкое.

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Фото: East News /AP Photo/Nick Wass