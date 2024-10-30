Протас о дубле Овечкина: «Он лидер «Вашингтона». В нужную минуту показывает, почему он один из лучших в этой игре. Он снова доказал, как здорово может решать в такие моменты»

Алексей Протас высказался об игре Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс».

«Вашингтон» одержал победу со счетом 5:3.

– Что скажете о матче? Команда забила пять шайб, хотя в прошлой игре с «Тампой» (0:3) не было ничего.

– Не скажу, что мы прошлый матч отыграли неудачно. Создавали хорошие моменты, но где-то их выручил вратарь. Мы знаем, что Андрей Василевский – один из лучших в этой лиге. Он очень хорошо сыграл.

Мы вернулись домой и нам хотелось снова встать на победную тропу. Очень здорово, что в начале игры удалось реализовать моменты. И вообще вся наша команда хорошо сыграла. У нас остался осадок от серии плей-офф в прошлом сезоне, и мы хотели реабилитироваться.

– Насколько для «Кэпиталс» были важны первые два гола, которые забил Александр Овечкин?

– Безусловно, это было очень важно и нужно. Это завело команду. Начнем с того, что на третьей минуте Дилан Макилрат отлично подрался , придав нам еще больше энергии. Мы провели несколько хороших смен.

Овечкин – наш лидер, наш капитан. В таких матчах в нужную минуту он показывает, почему он один из лучших в этой игре. Он снова доказал, как здорово может решать в такие моменты.

– Чего не хватает «Вашингтону» в игре в большинстве?

– Сложно сказать, потому что моменты у нас есть. Хотелось бы их реализовывать. Сейчас не идет. Может, это затишье перед бурей? Надеюсь, мы сделаем какие-то выводы, и у нас все будет хорошо.

Сейчас в состав пришли новые ребята. Может, идет какая-то притирка, – сказал нападающий «Вашингтона » Алексей Протас .