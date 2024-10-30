Александр Мостовой: «Макдэвид – шикарный игрок, но «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать – возьмите русского вратаря!»
«Слежу за всеми нашими ребятами там – Овечкиным, Панариным, Кучеровым, Капризовым. Не говоря уже про вратарей, их в НХЛ так много, что порой можно не смотреть, кто именно у команды в воротах – точно русский.
Для победы в Кубке Стэнли нужен наш голкипер? Соглашусь, вот «Тампа» с Василевским взяла трофей, теперь «Флорида» с Бобровским.
Вот есть, к примеру, Макдэвид – шикарный игрок, бомбардир, но может так получиться, что «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать – возьмите русского вратаря!
Вот Месси побил все рекорды, а ему предъявляли все время, что чемпионат мира не выиграл. Смог только уже на закате карьеры. Хотя мы, эксперты, смотрим не на трофеи, а на то, как играет человек», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
«Эдмонтон» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, последняя победа была в сезоне-1989/90.
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