Александр Мостовой: «Макдэвид – шикарный игрок, но «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать – возьмите русского вратаря!»

Александр Мостовой рассказал, что следит за российскими игроками в НХЛ.

«Слежу за всеми нашими ребятами там – Овечкиным , Панариным , Кучеровым , Капризовым . Не говоря уже про вратарей, их в НХЛ так много, что порой можно не смотреть, кто именно у команды в воротах – точно русский.

Для победы в Кубке Стэнли нужен наш голкипер? Соглашусь, вот «Тампа» с Василевским взяла трофей, теперь «Флорида» с Бобровским.

Вот есть, к примеру, Макдэвид – шикарный игрок, бомбардир, но может так получиться, что «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать – возьмите русского вратаря!

Вот Месси побил все рекорды, а ему предъявляли все время, что чемпионат мира не выиграл. Смог только уже на закате карьеры. Хотя мы, эксперты, смотрим не на трофеи, а на то, как играет человек», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

«Эдмонтон» пять раз выигрывал Кубок Стэнли, последняя победа была в сезоне-1989/90.