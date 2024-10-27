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Десятков о вопросах про игру первого звена «Витязя»: «Вы провоцируете меня на какие-то эмоции, но вам я их не покажу»

Павел Десятков высказался после матча против «Торпедо» (2:1).

– Хорошо, что не выбила из колеи первая пропущенная шайба. Мы старались играть в атаку, создавать моменты. Дождались своих моментов и забили голы.

 Правильно команда отреагировала на то, что произошло на первой минуте?

– Да. Делали акцент на начало матча соперника, но пропустили гол, к сожалению. Хорошо, что это не выбило нас из колеи. Мы продолжали работать, не стали долго переживать. Но так сложилось. Тем не менее игра длится 60 минут.

Мы стараемся играть под себя и не подстраиваться под соперника. Считаю, во втором периоде преимущество хозяев было уже менее заметно.

В принципе, была игра равных соперников. В третье периоде, как и в нашей прошлой игре, она шла до гола. Не скажу, что нам повезло больше, просто забили нужный гол.

Команда работала, была готова к тому, чтобы взять очки. Когда счет 1:1, то команды всегда держат этот счет и действуют с небольшой осторожностью. Видимо, это сказывается. Команды хотят сохранить свое и дождаться ошибки соперника. Нам это удалось.

– Согласны, что первое звено не выполняло роль лидеров, и команда за счет других ресурсов выиграла?

– Для этого и существует слово команда.

– Но вы ждете от них, что они выйдут на другой уровень? Тот же Баптист еще не набрал кондиции.

– Вы провоцируете меня вопросами на какие-то эмоции, но вам я их не покажу.

– Просто мы всегда ждем от легионеров хорошего хоккея, иначе зачем они нужны.

– Вы сами ответили на свой вопрос, – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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logoПавел Десятков
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