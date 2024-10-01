«Торпедо» – 8-я команда в истории КХЛ с 10 голами за матч. Это среди прочих делали «Нефтехимик» и «Северсталь»
«Торпедо» стало восьмой командой в истории КХЛ с 10 голами за матч.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Барыс» (10:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Торпедо» стало восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ как минимум 10 шайб.
В КХЛ это делали:
12 шайб – ЦСКА;
11 – «Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»;
10 – «Нефтехимик», «Северсталь», СКА, «Торпедо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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