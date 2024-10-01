«Торпедо» – 8-я команда в истории КХЛ с 10 голами за матч. Это среди прочих делали «Нефтехимик» и «Северсталь»

«Торпедо» стало восьмой командой в истории КХЛ с 10 голами за матч.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Барыс» (10:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ . «Торпедо» стало восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ как минимум 10 шайб. В КХЛ это делали: 12 шайб – ЦСКА ; 11 – «Ак Барс », «Барыс », «Салават Юлаев»; 10 – «Нефтехимик», «Северсталь», СКА, «Торпедо».