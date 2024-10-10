«Торпедо» идет в гору – уже 6 побед подряд! Команда Ларионова – самая забивная в КХЛ

Выиграли у чемпиона.

«Торпедо» одержало шестую победу подряд – на выезде команда Игоря Ларионова обыграла «Металлург» (5:4).

Уже к середине второго периода нижегородцы вели 4:1. В третьем отрезке действующий чемпион дважды забил и едва не сравнял счет. Магнитогорцы почти 4 минуты провели в расстановке 5х3, но не воспользовались этим подарком судьбы.

Впрочем, результат понятен и без лишних пояснений – по эмоциям главного тренера «Металлурга» Андрея Разина:

Главный герой «Торпедо» – 18-летний юниор

До визита в Магнитогорск «Торпедо» расправилось с «Адмиралом» (4:2), «Амуром» (7:2), «Барысом» (10:1) и дважды – с «Куньлунем» (4:3, 4:0)

55 голов в 14 матчах сделали Нижний самой результативной командой лиги. Ближайший преследователь – СКА (50). Причем «Торпедо» лидирует еще и по проценту реализации бросков – 13,8%. Общий успех складывается из нескольких индивидуальных.

В матче с «Металлургом» сразу четыре игрока продлили результативные серии:

● 18-летний Никита Артамонов набрал очки в восьмой игре подряд. Против «Магнитки» у него 1+2. Всего у нападающего 16 (8+8) очков в сезоне и второе место в списке бомбардиров лиги. Первым идет защитник «Сибири» Тревор Мерфи (17 очков).

● В связке с Артамоновым отлично работает Максим Летунов – он идет в очках уже 7 матчей (3 гола и 10 передач). В Магнитогорске Летунов положил победный гол.

● 7-матчевая результативная серия и у Владислава Фирстова – «Металлургу» он тоже забил.

● Евгений Свечников набирает очки 4 матча подряд – 1+4 на отрезке. Против «Металлурга» он классным пасом придумал гол для Артема Мисникова. 21-летний форвард впервые отличился за основу «Торпедо».

Все это еще больше поражает, учитывая слабый старт сезона. «Торпедо» начало с 6 поражений в 8 матчах. Сейчас же все поправилось – нижегородцы идут третьими на Западе, набрав 17 очков.

Производство очков обеспечивает не только атака, но и надежная оборона. В матче с «Металлургом» у «Торпедо» набралось сразу 34 заблокированных броска. У команды Разина – в 7 раз меньше.

Хотя внезапные провалы тоже случаются. Ведя 5:2, нижегородцы пропустили две шайбы за полторы минуты. Сохранить остатки преимущества помог вратарь Иван Бочаров, у него 47 (!) сэйвов.

Главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова такие спады в игре не смущают: «Мы не команда, которая сохраняет счет. Мы команда, которая играет в хоккей. Мы не хотим сушить матчи – мы хотим доставлять полный пакет удовольствий для болельщиков ».

Со зрелищностью у «Торпедо» точно все в порядке.

Разин просит очки за артистизм – несмотря на поражение, он впечатлен «Металлургом»

Интересно, что «Торпедо» и «Металлург» находятся почти в одинаковом положении. Действующий чемпион также неудачно стартовал и тоже добрал очки впоследствии – перед «Торпедо» выиграл четыре матча подряд.

Команда Разина – тоже в топ-3 лиги по результативности: 46 голов за 15 матчей. А у Дмитрия Силантьева и неожиданного лидера Валерия Орехова накопилось по четыре подряд результативных матча – на отрезке у них 7 и 9 очков соответственно. Против «Торпедо» нападающий сделал передачу, а защитник оформил ассистенский дубль.

Разин похвалил «Металлург» за попытку камбэка: «Вот можно правила поменять? Есть же, что в фигурном катании дают очки за артистизм. В MMA за лучший бой бонусы дают. В велосипедных гонках там какие-то очки начисляют. Я считаю, что сегодня мы заслужили хотя бы «очечко» за артистизм или волю к победе ».

Яркие пресс-конференции тоже не идут в зачет, так что все очки достались «Торпедо».

Фото: vk.com/torpedonn