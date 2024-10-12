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  • Гру о 5:4 с «Торпедо»: «Трактор» вырвал победу в овертайме, соперник заслужил балл. Ларионова я знаю, он суперзвезда»
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Гру о 5:4 с «Торпедо»: «Трактор» вырвал победу в овертайме, соперник заслужил балл. Ларионова я знаю, он суперзвезда»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Торпедо».

Челябинский клуб обыграл команду под руководством Игоря Ларионова со счетом 5:4 ОТ в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Что ж, я считаю, что мы хорошо начали. Особенно первые десять минут. Потом включился соперник, они включили ноги, катание, и игра стала равной. Затем мы смогли оторваться, но соперник не сдавался и смог вернуться в игру.

Мне кажется, что они заслужили своей игрой этот камбэк и результативный балл. В овертайме мы смогли вырвать победу. Это важная победа для нас, мы рады такому исходу.

– Вы что-нибудь готовили специально под первое звено «Торпедо», которое сегодня ничего не показало в плане набранных очков?

– Никакой особой подготовки не было. Мы знали насколько хорошо первое звено нашего соперника. В этот период сезона я бы не сказал, что это какой-то вызов для меня, но мне важно посмотреть, насколько хорошо наши ребята в целом будут играть против таких сильных звеньев, а не против какого-то конкретного звена.

Я не говорю о том, что я не буду как-то специально готовиться под такие звенья в дальнейшем, использовать наложение звеньев, но в этом матче я этого не делал.

– Сегодня было много заброшенных шайб. Нравится ли вам атакующая игра?

– Не думаю, что конкретно наш стиль отличался от других матчей, но, разумеется, болельщикам нравится приходить на такие матчи, когда счет быстро меняется, а игра завершается в овертайме победой хозяев.

Если говорить с тренерской точки зрения, то такие матчи – больше пища для размышлений. Была ли сегодня лучшая игра в нашем исполнении? Наверное, нет. Но из таких игр можно многое вынести.

Например, что при счете 4:2 стоит играть определенным образом, чтобы не дать сопернику сравнять. Я не говорю о том, чтобы закрываться в обороне, а о том, что надо играть осторожнее.

– Каково ваше отношение к Игорю Ларионову?

– Конечно, я знаю, кто такой Игорь Ларионов, он уже был прекрасным игроком в ЦСКА – и когда он играл в «Детройте» и «Ванкувере». У меня была возможность с ним встретиться, и это большая честь встретиться с игроком и человеком такой величины.

Я представляю, как много ему пришлось преодолеть, чтобы заиграть в Северной Америке в лучшей лиге мира, стать звездой НХЛ, выигрывать Кубки Стэнли. Этот человек действительно суперзвезда, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Трактора»
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