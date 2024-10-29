Купер заплакал при просмотре видео в честь Стэмкоса: «Я стал сентиментальным в зрелом возрасте. Было странно видеть Стивена не в форме «Тампы»

Джон Купер эмоционально отреагировал на встречу со Стивеном Стэмкосом.

Экс-капитан «Тампы» впервые сыграл в матче НХЛ против своей бывшей команды – в качестве игрока «Нэшвилла ». Матч проходил в Тампе и закончился победой хозяев (3:2 ОТ), Стэмкос набрал 2 очка.

В первом периоде во время рекламной паузы клуб показал видеоролик в честь 34-летнего нападающего. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сдержал слез.

«Во время просмотра видео я думал о том, каким сентиментальным я стал в зрелом возрасте. Я имею в виду, что я начал пускать слезу. Как уместить 16 лет в двухминутное видео? Это кажется почти неправильным.

Мне посчастливилось работать здесь более десяти лет и в режиме реального времени наблюдать [игру Стэмкоса] и видеть все взлеты и падения. Но это [видео] навеяло приятные воспоминания.

Было странно видеть, как он стоит на синей линии, но не в нашей форме», – сказал Купер после игры.

Стэмкос был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ-2008 под общим первым номером и провел в команде 16 сезонов. В ее составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).

Стэмкос набрал 0+2 в 1-м матче против «Тампы» – на ее арене. Клуб показал видеоролик в его честь, болельщики устроили овацию