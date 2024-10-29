Стэмкос о 1-м матче против «Тампы»: «Эмоциональный момент. Большая часть моей жизни прошла здесь. Я вырос из мальчишки в мужчину, чемпиона Кубка Стэнли, мужа, отца»

Стивен Стэмкос поделился эмоциями после матча против «Тампы».

Нападающий «Нэшвилла» набрал 2 (0+2) очка в своем 1-м матче против «Лайтнинг». Экс-капитан «Тампы» впервые сыграл в матче НХЛ против своей бывшей команды. «Предаторс» уступили – 2:3 ОТ. Игра прошла в Тампе .

Стэмкос был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ-2008 под общим первым номером и провел в команде 16 сезонов. В ее составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).

В первом периоде во время рекламной паузы клуб показал видеоролик в честь 34-летнего нападающего.

«Вы видите, с чего все начиналось, когда мне было 18 лет. Я вырос из мальчишки в мужчину, чемпиона Кубка Стэнли, мужа, отца.

Большая часть моей жизни прошла здесь. Это, безусловно, эмоциональный момент, но в то же время для меня это приятное место для игры в хоккей. Находясь здесь, чувствуешь себя почти непринужденно. Так что, я думаю, это было здорово.

Для меня, очевидно, это был довольно странный вечер, довольно эмоциональный. Но после того, как показали ролик, я как бы погрузился в игру, сосредоточился на том, что нужно сделать, чтобы помочь своей команде победить. Но сегодня немного не хватило», – сказал нападающий «Нэшвилла » Стивен Стэмкос .