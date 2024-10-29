Стэмкос набрал 0+2 в 1-м матче против «Тампы» – на ее арене. Клуб показал видеоролик в его честь, болельщики устроили овацию
Стивен Стэмкос набрал 0+2 в 1-м матче против «Тампы» – на ее арене.
Экс-капитан «Лайтнинг» впервые сыграл в матче НХЛ против своей бывшей команды. «Предаторс» уступили – 2:3 ОТ.
Стэмкос дважды ассистировал партнерам и был признан третьей звездой встречи. На его счету стало 3 (1+2) очка в 9 играх в сезоне при полезности «минус 7».
В первом периоде во время рекламной паузы клуб показал видеоролик в честь 34-летнего нападающего. После этого он сделал круг по льду и приветствовал болельщиков, которые встретили его овацией.
Стэмкос был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2008 под общим первым номером и провел в команде 16 сезонов. В ее составе он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).
Также ему принадлежат клубные рекорды по матчам в регулярках (1082), голам (555) и очкам (1137).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: AP News
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