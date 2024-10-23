И сработало!

Вы наверняка слышали: летом «Тампа» не стала продлевать Стэмкоса и обменяла в «Юту» Сергачева, чтобы урвать самый ценный актив рынка свободных агентов – Джейка Генцела. Две действующие звезды команды ушли, чтобы задержать в открытом состоянии чемпионское окно – по крайней мере, таков был план.

Сыграно шесть матчей регулярки, никаким итогом и не пахнет, но механизмы уже заскрипели: в матче с «Нью-Джерси» Кучерова перевели на левый край в большинстве.

Причина очень проста: именно там Стэмкоса остро не хватает.

Прямой замены нет, поэтому сменили схему

Ушел яркий праворукий финишер. Один из двух самых страшных игроков современности, бросающих в касание с места – и, наверное, самый опасный, если учесть разницу в возрасте с Овечкиным.

Чтобы понять, чего лишилась «Тампа», просто посмотрите первый гол Стивена за «Предс».

И посмотрите на этот розыгрыш «Тампы» в большинстве в игре против «Торонто» (предпоследней), когда слева играл леворукий Хэйгл.

Вспоминается слово, которым мы плевались на скучных уроках в школе. Бесперспективняк.

В первых шести играх у «Тампы» 20,8% реализации – это в принципе нормально. Меньше, чем было по итогам прошлого сезона (28,6%), но на таком коротком отрезке календаря смысл, конечно, не в сравнении цифр. Понятно, что у «молний» по-прежнему кое-что проходило – потому что Джими Хендрикс остается Джими Хендриксом и без своего любимого ударника – но вариантов стало меньше, и это сказывается на переломных моментах.

Первые игры – и особенно с «Торонто» – показали, что без Стэмкоса устрашающая всю лигу конфигурация, которую «Лайтнинг» взращивали последние лет, фух, восемь, по факту потеряла смысл. В Торонто у «молний» было очень много большинства, и рывок в счете напрашивался, но его не было.

У «Тампы» нет праворукой замены Стэмкосу, а любой леворукий вариант означает, что прежние схемы будут коротить.

Это значит, что пришло время придумать что-то новое. В матче с «Нью-Джерси», в шестой игре сезона, Кучерова перевели на левый край. Теперь это выглядит так.

Кучеров начинает на синей линии – и мы видим даже подобие великого конверта (олды помнят) – но потом классика 1-3-1, в которой Никита дирижирует слева, Генцел ждет его паса на пятаке, Хедман – на синей, Пойнт – за воротами, Сирелли – на другом фланге. Все заряжены на бросок после нестандартного решения звезды.

Кучеров играл на левом краю как раз где-то 8 лет назад, и нет никаких причин ему не заиграть там сейчас, но по сути легендарное большинство будет перепридумано – почти все прежние фишки становятся неактуальны и нужно изобретать новые.

В матче с «Девилс» вроде бы получилось: реализовали обе попытки (то есть 100%). Смотрим, что будет дальше.

Первое звено с Генцелом уязвимо

Стэмкос периодически был частью первого звена с Пойнтом и Кучеровым, и как раз его эффективность при 5-на-5 была подозрительно низкой. Именно тут Генцел призван заменить Стивена.

И как, получается?

Н-ну смотрите. В той же игре против «Мэйпл Лифс» тройка Пойнта попала под тройку Мэттьюса – Беруби тщательно следил за этим наложением, особенно в первой половине матча, когда результат еще не был очевиден.

И мы знаем, что в теории Найз – Мэттьюс – Марнер – очень сильная тройка. На практике она заметно слабее, но у нее есть и объективные черты, которые не меняются в зависимости от настроения усатого капитана «Торонто». Это звено быстрое и физически (Найз, Мэттьюс) сильное.

И в первом периоде этот размен Кучеров с бригадой просто провалил – их затыкали в зоне защиты за счет активной силовой работы. Это было очень хорошо видно по картинке – и это показывают цифры, те же xG при 5-на-5.

И в выигранном матче против «Девилс» у тройки Пойнта по ожидаемым голам при 5-на-5 тоже отрицательный результат.

И понятно же, что в силовом смысле этот вариант тройки Пойнта будет уязвим. И пока не просматривается вариантов отхода: Генцел эффективен с креативным центром, а креативный центр в «Тампе» один. И это даже не Пойнт, а связка Пойнт-Кучеров – Брэйден сам по себе таких угроз не создает.

И подвинуть Генцела без потери некоторой части отдачи не получится, а отдача Генцела при 5-на-5 «Тампе» нужна целиком. Потому что остальные звенья смотрятся намного слабее в смысле созидания, а защищаться как в 2022-м «молнии» уже не умеют.

При этом с Генцелом «Тампа» получает физически уязвимое звено.

Отказ от Стэмкоса был ошибкой?

И тем не менее – точно нет. Надо понимать, что сейчас происходит в «Тампе». Менеджмент изо всех сил замедляет естественные процессы. Ослабление «молний» – как и любой команды – со временем неизбежно. И это ослабление всегда начинается с головы, то есть с ядра, то есть с лидеров атаки из первых звеньев.

И этих лидеров практически невозможно заменить – хотя бы потому, что игроков такого уровня на рынке почти не бывает.

Смена Стэмкоса на Генцела выглядит неоднозначной, но без нее перспективы «Тампы» были бы ясными и намекали на путь вниз.

Сейчас проблем много, но это все еще борьба за место в топе.

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